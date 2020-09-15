Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

Российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в тактическом учении «Славянское братство — 2020».

Об этом сообщили в белорусском Министерстве обороны.

«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство — 2020», — говорится в заявлении.

От ВС Белоруссии в учении примут участие военные 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

«В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач», — пояснили в ведомстве.

Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября.

Также Россия пригласила военных Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана для участия в учениях «Кавказ-2020».