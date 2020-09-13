Тактические учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 25 сентября

Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября, сообщает Минобороны России.

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестском в Республике Беларусь пройдёт плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», которое ежегодно проводится с 2015 года», — приводит сообщение департамента информации и массовых коммуникаций ведомства Интерфакс.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович и его российский коллега Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к совместным учениям.

9 сентября стало известно, что Сербия отказывается от всех военных учений с другими странами на полгода.

В Кремле заявили, что не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами и уважают его.