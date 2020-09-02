Генштабы Белоруссии и России обсудили подготовку к совместным учениям

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Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович и его российский коллега Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к совместным учениям.
Генштабы Белоруссии и России обсудили подготовку к совместным учениям
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны Белоруссии. 

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство–2020», которое пройдёт на территории Беларуси...», — заявили в оборонном ведомстве.

Также была обсуждена подготовка к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ – 2020», которое будет проходить на территории России.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило об учениях на Гродненском направлении.

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