Минобороны Белоруссии сообщило об учениях на Гродненском направлении
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«На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона», — заявили в министерстве.
По сценарию учений условный противник перешёл белорусскую границу и направлялся к переправе.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
18 августа боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах были приведены в боеготовность.