Минобороны Белоруссии сообщило об учениях на Гродненском направлении

Министерство обороны Белоруссии сообщило о вступлении в активную фазу комплексного тактического учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении.

«На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона», — заявили в министерстве.

По сценарию учений условный противник перешёл белорусскую границу и направлялся к переправе.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

18 августа боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах были приведены в боеготовность.