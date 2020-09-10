Вучич в разговоре с Путиным подтвердил военный нейтралитет Сербии

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил военный нейтралитет страны.
Вучич в разговоре с Путиным подтвердил военный нейтралитет Сербии
  • © Алексей Дружинин / РИА Новости

«Президент Вучич отметил, что Сербия — военно-нейтральное государство, а президент Путин приветствовал такое чёткое определение Сербии», — приводит РИА Новости сообщение администрации сербского лидера.

В заявлении отмечается, что «Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется истинным и корректным партнёром России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами и уважают его.

10 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Вучич обсудили по телефону косовское урегулирование.

Накануне стало известно, что Сербия отказывается от всех военных учений с другими странами на полгода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить