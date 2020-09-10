Вучич в разговоре с Путиным подтвердил военный нейтралитет Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил военный нейтралитет страны.

«Президент Вучич отметил, что Сербия — военно-нейтральное государство, а президент Путин приветствовал такое чёткое определение Сербии», — приводит РИА Новости сообщение администрации сербского лидера.

В заявлении отмечается, что «Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется истинным и корректным партнёром России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами и уважают его.

10 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Вучич обсудили по телефону косовское урегулирование.

Накануне стало известно, что Сербия отказывается от всех военных учений с другими странами на полгода.