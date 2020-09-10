Вучич проинформировал Путина о переговорах в Вашингтоне и Брюсселе

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Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону косовское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.
Вучич проинформировал Путина о переговорах в Вашингтоне и Брюсселе
  • РИА Новости

«Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Путин подтвердил неизменность позиции Москвы по поводу выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.

Встреча представителей Сербии и Косова в США завершилась подписанием соглашения о нормализации экономических отношений.

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