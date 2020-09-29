Президент Литвы оценил возможность стратегического диалога с Россией

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Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, как относится к идее выстраивания стратегического диалога с Россией, о которой высказался президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Литвы оценил возможность стратегического диалога с Россией
  • © REUTERS/Ints Kalnins

«Всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием и запугивать друг друга», — цитирует литовского лидера ТАСС.

Науседа добавил, что диалог всегда предпочтительнее.

«Однако мы должны ясно осознать, что избираем путь, на котором может быть много разочарований», — сказал президент.

Он подчеркнул, что поддерживает стремление к взаимопониманию с Россией ради более устойчивого мира в Европе.

В феврале Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».

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