Президент Литвы оценил возможность стратегического диалога с Россией
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«Всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием и запугивать друг друга», — цитирует литовского лидера ТАСС.
Науседа добавил, что диалог всегда предпочтительнее.
«Однако мы должны ясно осознать, что избираем путь, на котором может быть много разочарований», — сказал президент.
Он подчеркнул, что поддерживает стремление к взаимопониманию с Россией ради более устойчивого мира в Европе.
В феврале Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».