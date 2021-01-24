«Тяжёлое наследство»: сможет ли Байден улучшить отношения между США и странами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал первым иностранным лицом, с которым связался новый глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны США Джон Кирби. Ранее генсек альянса выразил надежду, что приход Байдена в Белый дом откроет новую главу в «трансатлантическом союзе». По мнению Столтенберга, страны блока должны объединиться для противодействия терроризму, Китаю и России. Однако, как отмечают эксперты, Байдену придётся приложить большие усилия, чтобы наладить с европейскими странами союзнические отношения, которые дали трещину в период президентства Дональда Трампа.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал первым иностранным лицом, которому позвонил новый министр обороны США Ллойд Остин. Соответствующая информация появилась на сайте американского военного ведомства.

«Два лидера обсудили важность наших общих ценностей, актуальную обстановку в сфере безопасности, включая вопросы поддержания на высоком уровне сдерживающего и оборонительного потенциала НАТО, а также продолжающиеся миссии в Афганистане и Ираке», — рассказал Кирби.

Ранее Столтенберг назвал день инаугурации Байдена началом новой главы в трансатлантическом союзе. Он заявил, что с нетерпением ждёт тесного сотрудничества с 46-м президентом США.

Генсек НАТО отметил, что страны альянса должны объединиться для противодействия угрозе терроризма, политике Китая и России. По словам Столтенберга, западные государства не смогут справиться с такими вызовами поодиночке.

«НАТО должен быть сильным — это отвечает интересам и Северной Америки, и Европы... Лидирующая роль США по-прежнему имеет ключевое значение для совместной работы по защите наших демократий, наших ценностей, а также международного порядка, основанного на правилах», — сказал Столтенберг.

«Восстановить статус гаранта безопасности»

Как считает начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков, в отношениях с НАТО Байдену досталось от предшественника «тяжёлое наследство».

В беседе с RT эксперт отметил, что политика Трампа породила в европейских столицах большие сомнения в готовности Соединённых Штатов выполнять положения пятой статьи Североатлантического договора, которая гарантирует прямую военную помощь членам альянса.

Дональд Трамп на саммите НАТО в Великобритании

Reuters

© Christian Hartmann

Прикрываясь этой статьёй, НАТО втрое увеличило численность сил быстрого реагирования, развернуло многонациональную бригаду в Румынии и боевые формирования в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в целях «противодействия РФ» на фоне украинского кризиса. Также альянс активизировал патрулирование воздушного пространства над регионами Балтийского и Чёрного морей, примыкающими к российским рубежам.

«Основа коллективной обороны НАТО — это безусловная американская военная помощь, но Трамп поколебал уверенность европейцев в том, что их всегда поддержат. Сейчас Ллойду Остину и новой команде Белого дома потребуется приложить немало усилий в попытке восстановить статус США как гаранта европейской безопасности», — рассуждает Ермаков.

В то же время, как полагает эксперт, глубинной причиной кризиса в союзнических отношениях между США и Европой стал не курс Трампа, а стратегические расхождения во взглядах на безопасность, экономику и международные отношения.

Так, по мнению Сергея Ермакова, в период президентства Трампа существенно деградировали военные связи с Германией. Негативное влияние на отношения между Вашингтоном и Берлином в основном оказали разногласия по «Северному потоку — 2» и расходам ФРГ на оборону.

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Так, Трамп требовал от Германии прекратить строительство газопровода по дну Балтийского моря и довести уровень бюджетных затрат на армию до 2% ВВП. Однако Берлин не пошёл на уступки по «Северному потоку — 2». Кроме того, власти европейского государства утвердили план, согласно которому такая планка военных расходов будет достигнута только к 2031 году.

В ответ Трамп распорядился сократить численность американских военнослужащих в ФРГ до 25 тыс. и усилить военное присутствие в Польше.

«Но Германия не платит взносы. Кроме того, именно я поднял эту тему. Все твердят о связях Трампа с Россией. А я уже давно говорил: почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы, а потом мы должны защищать Германию от России? Как это работает? Так не пойдёт», — заявил Трамп журналистам в июне 2020 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала намерение Белого дома вывести часть контингента из страны добровольным отказом Соединённых Штатов от статуса мировой державы. По её мнению, сохранение американского военного присутствия отвечает интересам обоих государств и НАТО.

На фоне натянутых отношений с Берлином Вашингтон заметно сблизился с Варшавой, которая также выступает против реализации «Северного потока — 2». США заключили с Польшей крупные контракты на поставку военной техники и американского сжиженного природного газа.

В лагере демократов не критиковали такой курс, но крайне негативно восприняли план по выводу войск из ФРГ. В июле старший советник Байдена по внешней политике, а ныне кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен сообщил агентству Reuters, что решение Трампа будет обязательно пересмотрено. Однако 46-й президент США пока не комментировал ситуацию с контингентом в Германии.

Болезненные вопросы

До своего избрания президентом Байден упрекал Трампа в том, что тот проводит беспорядочную внешнюю политику и якобы поддаётся влиянию Москвы, которая, по мнению демократа, рассчитывает расколоть Североатлантический альянс.

Между тем, по прогнозам опрошенных RT экспертов, курс Белого дома в отношении европейских союзников вряд ли существенно смягчится.

Руководство НАТО также не питает иллюзий на этот счёт. В конце ноября в интервью Funke Mediengruppe Столтенберг заявил, что Байден, скорее всего, не откажется от требования к европейским союзникам неукоснительно соблюдать уровень расходов на оборону в 2% ВВП, несмотря на серьёзные экономические потери, которые понесли западные государства от пандемии COVID-19.

Американские десантники на учениях в Латвии

Reuters

© Ints Kalnins

Часть западного экспертного сообщества также полагает, что при Байдене Соединённые Штаты не станут играть роль безусловного покровителя Североатлантического альянса.

Так, в ноябре в интервью телеканалу Euronews специалист по международной политике Американского университета в Париже Холл Гарднер отметил, что смена администраций не решит проблем, стоящих перед Европой.

«Европейцам следует проявить осторожность с администрацией Байдена. Он всё же собирается ставить американские интересы на первое место, не совсем так, как это делал Трамп, но тем не менее. Поэтому Европа должна озаботиться созданием единой обороны, должна объединиться вокруг франко-немецкого ядра — это путь к общеевропейскому единству», — сказал Гарднер.

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Сергей Ермаков, в свою очередь, считает, что Байден станет преемником Трампа по ряду вопросов, включая повышение оборонных расходов европейских государств. Эта часть наследия президента-республиканца, как говорит эксперт, выгодна Соединённым Штатам.

«Вопрос соблюдения планки в 2% ВВП очень болезненный. Позиция Трампа была жёсткой, но Америке объективно на руку, чтобы европейцы платили больше. Я не исключаю, что при Байдене Вашингтон пойдёт на уступки союзникам: вместо денег «взаимозачёт» будет осуществляться через предоставление США военных баз и расширение участия европейцев в операциях альянса», — предположил Ермаков.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк уверен, что Байден не отступит от требования повышения военных расходов европейскими государствами.

«Требование выделять 2% ВВП на оборону останется. К тому же оно закреплено в официальных документах альянса. Другое дело, что Вашингтон будет настаивать на этом уже не в столь грубой манере, как это делал Трамп», — отметил Батюк в комментарии RT.

Он также ожидает, что администрация Байдена сгладит некоторые углы в отношениях с европейцами, но не сможет ликвидировать раскол, образовавшийся между США и их союзниками в период президентства Трампа.