«Неблагоприятная почва для сотрудничества»: как могут измениться отношения Турции и США при Байдене

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал будущие американские власти пересмотреть решение о санкциях, которые США ввели в отношении Анкары в 2020 году. Поводом для ограничений стала покупка Турцией российских систем ПВО С-400. Акар также отметил, что Соединённым Штатам следует избегать «риторики угроз». Вместе с тем он заявил, что власти республики не намерены отказываться от С-400. По мнению аналитиков, Турция рассчитывает на улучшение отношений с США с приходом к власти Джо Байдена. При этом Анкара вряд ли изменит свою позицию относительно российских комплексов, считают эксперты.

Министр обороны Турции Хулуси Акар призвал будущую администрацию США пересмотреть решение о введении санкций против Анкары за покупку российских ЗРК С-400 «Триумф».

«Мы хотим, чтобы в этом новом периоде наши американские союзники вернулись к пересмотру своего решения», — сказал Акар, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Министр также заявил о недопустимости давления на Анкару в этом вопросе.

«Призываем США воздерживаться от риторики угроз, таких как введение санкций», — заявил Акар.

Он подчеркнул, что Турция хочет решить существующие проблемы «посредством диалога».

«Если американская сторона желает найти решение, это возможно путём работы на техническом уровне», — отметил глава оборонного ведомства.

Министр обороны Турции Хулуси Акар

Reuters

© Arif Akdogan/Turkish Defence Ministry

Стоит отметить, что со схожим заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью изданию Küresel Medya.

«Бывшая администрация США предпочла пойти на поводу внутриполитических интересов в ущерб двусторонним отношениям с Турцией и интересам самих Соединённых Штатов в регионе. Анкара, безусловно, ответит на санкции в нужное время. Ожидаем, что при новой администрации эта ошибка будет устранена», — сказал он.

В свою очередь, Хулуси Акар вновь подтвердил позицию турецких властей о невозможности отказа от ранее приобретённых российских комплексов противовоздушной обороны. По его словам, для Анкары было бы проблематично отказаться от С-400.

«На данном этапе этого вопроса нет в нашей повестке», — сказал он журналистам в среду в Анкаре.

Министр добавил, что Турция ведёт переговоры с Россией по поводу поставок второй партии ЗРК.

Кроме того, Акар напомнил, что Турция заинтересована в совместном производстве франко-итальянской системы ПВО Eurosam SAMP/T. При этом он отметил, что переговорный процесс по этому вопросу замедлился из-за пандемии коронавируса.

«Мы бы предпочли системы, отвечающие стандартам НАТО, такие как SAMP/T, если в переговорах по ним удастся добиться прогресса», — заявил он.

Акар также заверил журналистов в приверженности Турции союзническим обязательствам в рамках Североатлантического альянса.

«Мы являемся частью НАТО, мы заодно с Евросоюзом и США. Поэтому и в сфере обороны и безопасности нашей страны мы также хотим работать совместно с ЕС, США и НАТО», — сказал министр.

Санкции против союзника

Напомним, контракт на поставку Турции первой партии ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд Анкара и Москва подписали в 2017 году. В 2019 году Россия выполнила свои обязательства по договору.

Летом 2020 года Турция и Россия подписали ещё один контракт по С-400.

Сотрудничество Москвы и Анкары в военной сфере в самого начала вызывало крайнее недовольство в Вашингтоне. В США объясняли свою позицию тем, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолётов пятого поколения F-35.

В итоге летом 2019 года Вашингтон принял решение исключить Турцию из программы производства F-35. Напомним, согласно первоначальным планам, часть комплектующих для этого самолёта должна была производиться в Турции.

Кроме того, Соединённые Штаты неоднократно угрожали ввести санкции в отношении турецкой стороны из-за приобретения С-400.

ЗРК С-400 «Триумф»

© mil.ru

Так, в конце октября 2020 года помощник госсекретаря США по политическим вопросам, курирующий торговлю вооружениями, Кларк Купер заявил, что Анкара рискует подвергнуться санкциям, поскольку продолжает работать с С-400. Он призвал Турцию «убрать», «вывести из эксплуатации» эту систему и «просто не включать её» в состав своих вооружённых сил.

С таким заявлением Купер выступил после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что испытания С-400 на территории Турции продолжаются, подчеркнув, что Анкара не собирается учитывать позицию США по этому вопросу.

Из-за нежелания союзника по НАТО отказываться от российских ЗРК США в конце 2020 года ввели санкции против Турции. Под них подпали Управление оборонной промышленности страны и четверо турецких чиновников, в том числе глава ведомства Исмаил Демир.

Как отметили тогда в Госдепе США, рестрикции предполагают в том числе «запрет на выдачу в США специальных лицензий и разрешений на экспорт любых товаров или технологий», а также «запрет на выдачу финансовыми учреждениями США займов или кредитов на сумму более $10 млн в рамках любого 12-месячного периода».

Турция раскритиковала решение США и пообещала предпринять ответные шаги. В турецком МИД также отметили, что заявления Вашингтона о том, что «комплексы С-400 поставят под угрозу системы НАТО, с технической точки зрения никак не обоснованы».

Вопрос принципа

По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, Турция рассчитывает, что при новом президенте отношения с США могут улучшиться.

Также по теме «Не собираемся спрашивать разрешения»: почему президент Турции не намерен учитывать позицию США по испытаниям С-400 Турция не собирается спрашивать разрешения у США на проведение испытаний российских ЗРК С-400. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп...

«Подобное заявление министра обороны — это некий тест, с помощью которого Анкара хочет проверить, как проявит себя Байден, пойдёт ли на сближение и, если со стороны Эрдогана будут какие-то уступки, последуют ли ответные шаги со стороны США», — сказал он в беседе с RT.

Как отмечают аналитики, на данный момент в экспертной среде нет единого мнения относительно того, какую политику будет проводить Байден в отношении Анкары. При этом известно, что в декабре 2019 года в интервью The New York Times он назвал Эрдогана автократом, раскритиковал политику властей Турции в отношении курдов и призвал поддержать турецкую оппозицию в её попытках победить действующего лидера на выборах.

Однако, по словам аналитиков, тогда Байден ещё даже не был утверждён официальным кандидатом в президенты от Демпартии, поэтому вряд ли его слова сейчас можно расценивать как программу действий.

«Политика Байдена в отношении Анкары — одна из самых больших интриг для востоковедов и для международного сообщества. Между двумя странами существует целый ворох противоречий и проблем, который осложняет их отношения уже как минимум лет десять», — заявил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

По его словам, рычагов давления на Анкару у Вашингтона будет не так уж и много.

«Ясно одно: вариантов и инструментов у администрации Байдена мало, и все они ведут, скорее, к кнуту, а не к прянику. Избранный глава Белого дома уже достаточно наговорил о Турции и её руководстве, а решение назначить Бретта Макгёрка координатором по Ближнему Востоку и Северной Африке в Совете национальной безопасности (СНБ) США, кажется, сильно разочаровало турок, заранее создав неблагоприятную почву для сотрудничества», — говорит Мавашев.

Бретт Макгёрк и Джо Байден

Twitter

© Brett McGurk

Напомним, Бретт Макгёрк, которого Байден предложил назначить на пост координатора по Ближнему Востоку и Северной Африке в СНБ, известен как критик политики Турции в Сирии. Когда президентом был Барак Обама, а Байден занимал должность вице-президента, Макгёрк являлся спецпредставителем США по борьбе с террористической группировкой ИГ*.

Прокомментировали эксперты и заявление министра обороны Турции о возможном приобретении франко-итальянской системы ПВО SAMP/T. По их мнению, его слова являются, скорее, частью политической игры, нежели реальным намерением.

«Вероятность того, что ЗРК SAMP/T попадёт к Турции, ничтожна. На самом деле, Анкаре этот комплекс не нужен, так как у неё есть С-400, который является самой эффективной системой противовоздушной обороны в мире», — сказал Судаков.

В свою очередь, Юрий Мавашев напомнил, что сейчас отношения Турции и Франции находятся в кризисе. Лидеры двух стран сделали резкие заявления в адрес друг друга. Кроме того, их интересы столкнулись в Ливии. В этих условиях вероятность заключения сделки по совместному производству SAMP/T «близка к нулю», уверен эксперт.

При этом аналитики сошлись во мнении, что Анкара вряд ли изменит свою позицию относительно покупки С-400, так как приобретение этого комплекса свидетельствует о её самостоятельности на международной арене.

«Дивизионы С-400 стали символом непоколебимости турецкого взгляда на мир и на роль Турции в этом мире. Речь идёт о праве самостоятельно определять внешнеполитический вектор без спроса у кого-либо. В этом смысле вопрос о С-400 гораздо шире сугубо военной проблематики», — подытожил Мавашев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.