«Не ударят по экономике»: как санкции США против Турции могут повлиять на их военное партнёрство

Конгресс США согласовал итоговый текст законопроекта о военном бюджете на 2021 год. В течение 30 дней после вступления документа в силу президент США должен будет ввести персональные санкции против Турции. Такие меры стали ответом на покупку Анкарой систем ПРО С-400 у России. Эксперты не исключают, что подписывать оборонный бюджет придется уже Джо Байдену. По мнению аналитиков, Анкара останется членом НАТО, но не пойдёт на уступки в вопросе сотрудничества с другими странами.

США готовы ввести санкции против Турции из-за решения турецких властей развернуть российские ЗРК С-400. Санкции предусмотрены в проекте оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA). Согласованный обеими палатами конгресса документ был опубликован накануне. Итоговый проект бюджета направлен главе государства на подпись.

В законопроекте говорится, что санкции предусмотрены законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В части, посвящённой рестрикциям против Турции, говорится, что «помогать союзникам по НАТО в приобретении и развёртывании современного военного оборудования, способного к взаимодействию с силами альянса», а также «сдерживать агрессию в отношении союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) со стороны Российской Федерации» — в интересах национальной безопасности США.

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Кроме того, Вашингтон заинтересован в сокращении зависимости своих сторонников от «оборонных изделий российского производства или советского периода». Документ также предписывает «создавать возможности для усиления потенциала стран — членов НАТО в области противостояния российскому злонамеренному влиянию».

«Не позднее чем через 30 дней после даты вступления этого закона в силу президент США должен ввести пять или более санкций, перечисленных в ст. 235 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (22 USC 9529) в отношении всех лиц, которые сознательно участвовали в приобретении ЗРК С-400», — гласит законопроект.

Один из сторонников антитурецких санкций, сенатор-демократ Боб Менендес, приветствовал внесение пункта о рестрикциях в оборонный бюджет.

«Невероятно горжусь тем, что помог сделать так, чтобы в закон «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону» была включена статья о том, что отказывался делать президент Трамп: официально постановить от лица американского правительства, что Турция приняла поставку российских систем ПВО С-400, в связи с чем на неё будут наложены санкции в соответствии с существующим законодательством», — написал политик в Twitter.

Партийный подход

Однако принятие оборонного бюджета в этом году может затянуться: ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил заблокировать документ. Поводом для этого стали не антитурецкие санкции, а давний спор президента с законодателями о том, должны ли соцсети нести ответственность за контент своих пользователей. Сейчас, согласно ст. 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», технологические компании не отвечают перед законом за размещаемые на их площадках материалы. Дональд Трамп требует отменить эту норму, включив новые правила в законопроект оборонного бюджета.

По мнению экспертов, если принятие бюджета затянется до конца января, то после вступления в должность президента США Джо Байден может пересмотреть пункт о санкциях против Турции. Такое предположение в беседе с RT высказал директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Вряд ли Байден начнёт взаимодействие с турецкой администрацией с санкционных шагов. Скорее он начнёт диалог с Эрдоганом, а уже после примет решение. Есть шанс, что он не подпишет документ и отправит его на доработку», — предположил эксперт. Хотя именно Демократическая партия ранее активнее всего выступала за санкции против Турции, добавил Мавашев.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"

РИА Новости

© Максим Блинов

Несколько иной точки зрения придерживается заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

«Скорее всего, санкции будут введены. И республиканцы, и демократы едины в этом вопросе. Обе партии выступают за меры воздействия на Турцию», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Ранее Вашингтон уже вводил ограничения против Анкары. В оборонный бюджет США на 2020 год был включён запрет на поставку Турции истребителей F-35. Причиной наложения запрета также стала покупка турецкими властями российских ЗРК С-400.

В NDAA за 2020 год уточнялось, что эмбарго может быть снято, если власти Турции откажутся от российских систем ПВО. Для этого конгресс должен был получить подтверждение, что Турция более не располагает ЗРК «Триумф» или оборудованием, связанным с эксплуатацией комплекса. Кроме того, от Анкары требовалось предоставить «надёжные гарантии», что в будущем она не станет подписывать контракты с Россией на поставки С-400.

Однако власти Турции не поддались на это давление. В октябре 2020 года президент республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил журналистам, что турецкие военные провели первые испытания российских ЗРК.

«Испытания комплексов С-400 продолжаются. Анкара не собирается учитывать позицию США по данному вопросу», — процитировало Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

Ранее, в августе 2020 года, стало известно, что Россия и Турция заключили сделку на поставку турецкой армии дополнительной партии систем большой дальности С-400 «Триумф». Об этом во время форума «Армия-2020» рассказал журналистам гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Напомним, первый контракт на поставку Турции российских ЗРК был подписан в апреле 2017 года. Договор был окончательно исполнен осенью 2019 года. Стоимость четырёх изготовленных для ВС Турции дивизионов ЗРК составила $2,5 млрд. Анкара обязалась выплатить авансом 45% от этой суммы, остальные 55% были предоставлены Россией в качестве кредита.

Дружба вопреки

О том, что Вашингтон готовится ввести против Турции новые санкции из-за покупки российских ЗРК, стало известно в конце октября. Об этом рассказал журналистам помощник госсекретаря США по политическим вопросам, курирующий торговлю вооружениями Кларк Купер.

«Такой риск существует, поскольку они (турецкие коллеги. — RT)… продолжают работать с С-400», — заявил он, добавив, что после проведения испытаний этого оружия «введение санкций очень даже возможно».

Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Presidential Press Office

В свою очередь, в Анкаре напомнили Вашингтону, что российские ЗРК С-300 давно развёрнуты в другой стране НАТО — в Греции. На это обратил внимание глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая 4 декабря на форуме Средиземноморского диалога. Министр подтвердил, что между США и Турцией есть разногласия по вопросу С-400. При этом, говоря о решении Турции закупить системы С-400 у России, Чавушоглу сообщил, что оно было принято не по желанию, а в силу необходимости.

Он также отметил, что стоило бы задаться вопросом, почему союзники по НАТО не продали Турции ЗРК Patriot, когда Турция в них больше всего нуждалась. Однако подчеркнул, что, несмотря на определённые разногласия, «никто не вправе подвергать сомнению членство Турции в НАТО».

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По мнению экспертов, хотя санкции ухудшат и без того непростые американо-турецкие отношения, Турция останется членом Североатлантического альянса.

«Санкции не ударят по турецкой экономике, и Турция по-прежнему останется военным союзником США, хотя санкции омрачат и без того натянутые отношения между странами. Но выход страны из НАТО не нужен ни Турции, ни альянсу. Особенно если учесть без малого 30 баз НАТО на турецкой территории», — отметил Юрий Мавашев.

Эту точку зрения разделяет и Виктор Супян.

«Турецкое членство в НАТО выгодно и Анкаре, и Вашингтону. Для США Турция является важным плацдармом для альянса в регионе. В то же время Эрдоган останется при своём решении по поводу закупок С-400. Он играет свою игру — пытается стать региональным лидером и сделать Турцию региональной сверхдержавой», — подытожил эксперт.