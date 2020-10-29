«Призывы останутся неуслышанными»: как США угрожают Турции санкциями за постановку на боевое дежурство С-400

Анкара рискует подвергнуться рестрикциям в результате испытаний российской системы ПВО С-400. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, курирующий вопросы торговли вооружениями, Кларк Купер. Он также выразил надежду на то, что Турция «откажется от ввода системы в эксплуатацию». Однако ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Анкара не «собирается учитывать позицию США по данному вопросу». По мнению экспертов, Вашингтон в ближайшее время не будет вводить антитурецкие санкции. Аналитики отмечают, что если американские власти когда-нибудь и решатся на такую меру, то она ударит прежде всего по самим Соединённым Штатам.

Турция рискует подвергнуться санкциям в результате испытаний российской системы ПВО С-400. Об этом заявил журналистам помощник госсекретаря США по политическим вопросам, курирующий торговлю вооружениями, Кларк Купер.

«Такой риск существует, поскольку они (турецкие коллеги. — RT)… продолжают работать с С-400», — заявил он, добавив, что после проведения испытаний этого оружия «введение санкций очень даже возможно».

Купер также уточнил, что США обозначили приведение С-400 в готовность как красную линию, которую Турция не должна пересекать.

Представитель Госдепа выразил надежду, что Турция «откажется от ввода системы в эксплуатацию».

«Уберите её, выведите из эксплуатации, просто не включайте её (в состав своих вооружённых сил. — RT) и не ставьте на боевое дежурство», — сказал Купер.

Американский чиновник также подчеркнул, что США «работают над тем, чтобы Турция осталась с Западом».

«Это важно не только для США, но и для всего альянса», — заявил он.

Ситуация вокруг испытаний С-400

В середине октября средства массовой информации, ссылаясь на источники, писали, что турецкая сторона испытала российские системы ПВО С-400. Отмечалось, что были произведены пуски трёх ракет комплекса, каждая из которых успешно поразила намеченные цели.

После этих сообщений официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что если данные об испытаниях ЗРС С-400 верны, то Минобороны США «решительно осуждает» их.

«Мы ясно дали понять: введение в строй системы С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и члена НАТО», — написал Хоффман на своей странице в Twitter.

We have been clear: an operational S-400 system is not consistent with Turkey’s commitments as a US and NATO ally. — Jonathan Hoffman (@ChiefPentSpox) October 16, 2020

По его словам, Вашингтон «глубоко обеспокоен сообщениями о введении в эксплуатацию» С-400 турецкими военными.

«Эти системы не следует ставить на вооружение», — сказал представитель Пентагона.

Хоффман также напомнил, что США «возражают» против покупки Турцией С-400.

Спустя неделю Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что испытания российских С-400 в Турции продолжаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AFP

© Adem Altan

«Анкара не собирается учитывать позицию США по данному вопросу», — приводит его слова турецкое агентство Anadolu.

Несколькими днями позже Эрдоган напомнил Соединённым Штатам, что Анкара не намерена отказываться от купленных у России ЗРК С-400 и не боится американских санкций. Об этом он заявил на съезде Партии справедливости и развития в Малатье.

«Вы не понимаете, с кем имеете дело. Не затягивайте с введением санкций, что бы они из себя ни представляли, — приводит слова Эрдогана турецкая газета Hürriyet Daily News. — Мы сделали шаги по приобретению (американских истребителей. — RT) F-35, мы заплатили деньги, вы их не поставили. Вы велели нам вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы — Турция».

«США это невыгодно»

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в ближайшее время Вашингтон не будет вводить санкции против Турции.

«У нынешней администрации для этого просто не остаётся времени, а новая, возможно, будет заниматься другими вопросами. Впрочем, рестрикции больше ожидаемы от демократов, чем от республиканцев», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Если после выборов Вашингтон всё-таки решится ввести санкции, то «ударят они в первую очередь по позициям США», считает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Максимум, что может сделать Вашингтон, — это и дальше лишать Турцию лицензии на производство американских вооружений, ограничивать кооперацию с США по линии военно-стратегического сотрудничества. Но Турция это понимает и сознательно ведёт свою политику относительно С-400. Анкара уверена в том, что и без американских лицензий она справится — нет ничего эксклюзивного на рынке вооружений США, что Турция не могла бы восполнить за счёт сотрудничества с другими странами, в том числе с Россией», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом Брутер отметил, что санкционные ограничения не смогут изменить позицию Анкары относительно С-400.

«Вашингтон может говорить что хочет, может давить, вводить санкции, пугать ими — на турецкое руководство это не окажет никакого влияния. Это лишь может привести к тому, что Турцию подтолкнут выйти из зоны контактов с Западом, что западным странам, и особенно США, совсем невыгодно», — сказал аналитик.

Как пояснил Мавашев, у американских властей «нет единого видения в отношении того, как выстраивать связи с Турцией».

«С одной стороны, в США сложилось негативное впечатление от поведения Анкары, которая, по мнению американских чиновников, позволяет себе вольности, в том числе и в военно-стратегическом плане. С другой стороны, Соединённые Штаты находятся в определённой зависимости от Турции, на территории которой есть американские базы, в том числе база Инджирлик, а также командования НАТО и американских ВВС. Для Североатлантического альянса и Соединённых Штатов это одна из важных точек на Ближнем Востоке», — заявил эксперт.

Белый дом

Reuters

© Chris Helgren

По словам Мавашева, «Турция нужна США», поскольку Вашингтон не имеет возможности перенести свои военные базы с территории Турции в другие страны Ближнего Востока, «например в Иорданию, поскольку это технически невозможно».

«Без Турции США будет трудно обойтись ещё и потому, что Анкара имеет большое влияние на Ближнем Востоке и может без особого труда создать Вашингтону проблемы. Везде, где Соединённые Штаты в регионе хотят о чём-то договориться, что-то решить, Турция с помощью своих союзников может поломать игру США», — сообщил аналитик.

По словам Мавашева, «более конкретную политику в отношении Турции США начнут выстраивать не ранее того момента, когда объявят результаты президентских выборов».

«Повышает градус противодействия»

Как отметил Юрий Мавашев, проведением испытаний С-400 Эрдоган «повышает ставки и делает это неслучайно».

«Президент Турции именно сейчас увеличивает градус противодействия Соединённым Штатам, поскольку в США сейчас внутриполитическая неразбериха. Неясно, кто будет следующим американским президентом. И для Анкары настал удобный момент, чтобы осуществить те планы, которые она так долго вынашивала, в частности относительно С-400. Кроме того, турецкое руководство почувствовало, что НАТО пребывает в кризисе», — сказал эксперт.

Также по теме «Не собираемся спрашивать разрешения»: почему президент Турции не намерен учитывать позицию США по испытаниям С-400 Турция не собирается спрашивать разрешения у США на проведение испытаний российских ЗРК С-400. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп...

Несмотря на то что исход выборов в США пока непонятен, Анкара готова к любым сценариям, полагает Мавашев.

«Турция будет отстаивать свои национальные интересы при любом раскладе. Но Трамп представляется Анкаре меньшим злом. Турецкая сторона рассчитывает, что с ним можно будет как-то договориться. Если же Байден придёт к власти, то не исключено, что Турция, предваряя действия новой администрации, может пойти на разрыв тесных контактов с американскими партнёрами на выгодных для себя условиях. При этом формально страны продолжат взаимодействовать», — заявил аналитик.

Как подчеркнул Владимир Брутер, Турция «в любом случае будет делать акцент на том, что США не имеют права диктовать ей свои правила игры».

«Все подобные призывы к Эрдогану останутся неуслышанными. У Анкары есть собственные геополитические и национальные интересы, которые ставятся во главу угла», — заключил эксперт.