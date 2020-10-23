НАТО обеспокоено испытаниями российских С-400 Турцией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность испытаниями Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.
НАТО обеспокоено испытаниями российских С-400 Турцией
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«НАТО озабочено всей ситуацией вокруг приобретения С-400», — приводит ТАСС его ответ на вопрос об испытаниях комплексов.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в стране проходят испытания С-400. Он подчеркнул, что Анкара не собирается учитывать позицию Вашингтона по данному вопросу.

В середине октября СМИ писали, что Турция опробовала на учениях С-400. Были проведены пуски трёх ракет комплекса, каждая из которых успешно поразила назначенные цели.

Как заявили в США, американская сторона «самым решительным образом» осудит учения с С-400 в республике, если информация об их проведении подтвердится.

Там отмечали, что это «несовместимо с обязательствами» Анкары в рамках НАТО.

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