В США предупредили о «серьёзных последствиях» для Турции из-за С-400

В США рассчитывают, что Турция не поставит российские комплексы С-400 на вооружение, иначе её ждут серьёзные последствия в сфере безопасности. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

«Соединённые Штаты дают чётко понять, что надеются, что система С-400 не будет поставлена на вооружение. Мы также предельно ясны по поводу возможных серьёзных последствий для наших отношений в сфере безопасности, если Турция введёт в строй систему», — цитирует ТАСС дипломата.

Кроме того, Ортагус подчеркнула, что США «самым решительным образом» осудят учения с С-400 в Турции, если информация об их проведении подтвердится. Она объяснила, что испытания «несовместимы с обязательствами Турции» в рамках НАТО.

Ранее военно-дипломатический источник агентства сообщил, что Турция опробовала на учениях приобретённые у России ЗРС С-400.

В ходе испытаний были проведены пуски трёх ракет комплекса, каждая из которых успешно поразила назначенные цели.

В июле издание Fighter Jets World писало, что Турция провела испытания С-400 на американских истребителях F-16 и F-4.