СМИ сообщили об испытаниях Турцией С-400 на американских F-16

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Турция проводит испытания ЗРК С-400 на американских истребителях F-16 и F-4. Об этом пишет Fighter Jets World.
СМИ сообщили об испытаниях Турцией С-400 на американских F-16
  • Reuters

Как отмечается, испытания начались 4 июля на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары и продлятся до 26 ноября.

Указывается, что самолёты ВВС Турции будут летать на больших и малых высотах.

Как ранее писала газета Defense News, сенатор Джон Тьюн предложил на рассмотрение сената поправку, которая позволяет США выкупить у Турции российские С-400

В ФСВТС, комментируя эти сообщения, подчеркнули, что передача С-400 другому государству без разрешения России невозможна. 

8 мая в Турции заявили, что частично ввели в эксплуатацию российские С-400.

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