В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400
- Reuters
Об этом сообщает Milliyet.
«Процесс развёртывания С-400 продолжается. Определённые системы были введены в эксплуатацию», — сказал он.
Демир также добавил, что у России не будет «желаемого доступа» к развёрнутым в Турции С-400, при этом российская сторона продолжит заниматься техническим обслуживанием и поддержкой оборудования.
В марте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400.