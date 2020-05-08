В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400

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Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона частично ввела в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400
  • Reuters

Об этом сообщает Milliyet.

«Процесс развёртывания С-400 продолжается. Определённые системы были введены в эксплуатацию», — сказал он.

Демир также добавил, что у России не будет «желаемого доступа» к развёрнутым в Турции С-400, при этом российская сторона продолжит заниматься техническим обслуживанием и поддержкой оборудования.

В марте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400.

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