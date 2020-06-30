В ФСВТС заявили о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
- РИА Новости
Таким образом она прокомментировала сообщения о предложении американского сенатора выкупить у Турции ЗРК С-400.
По словам Воробьёвой, для вывоза продукции военного назначения покупатель российской техники должен представить России сертификат конечного пользователя.
«Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — подчеркнула она.
Ранее газета Defense News сообщила, что сенатор Джон Тьюн предложил на рассмотрение сената поправку, которая позволяет американской стороне выкупить у Турции российские С-400 за счёт бюджета сухопутных войск.
В середине мая в США заявляли, что вопрос приобретения Анкарой С-400 остаётся главной проблемой в отношениях между двумя странами.