В ФСВТС заявили о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

Передача С-400, которые были поставлены Турции, другому государству без разрешения России невозможна. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьёва.

Таким образом она прокомментировала сообщения о предложении американского сенатора выкупить у Турции ЗРК С-400.

По словам Воробьёвой, для вывоза продукции военного назначения покупатель российской техники должен представить России сертификат конечного пользователя.

«Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — подчеркнула она.

Ранее газета Defense News сообщила, что сенатор Джон Тьюн предложил на рассмотрение сената поправку, которая позволяет американской стороне выкупить у Турции российские С-400 за счёт бюджета сухопутных войск.

В середине мая в США заявляли, что вопрос приобретения Анкарой С-400 остаётся главной проблемой в отношениях между двумя странами.