В США назвали С-400 проблемой в отношениях с Турцией

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Вопрос приобретения Турцией российского ЗРК С-400 остаётся главной проблемой в отношениях Вашингтона и Анкары. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спецпредставитель США по Сирии и один из ведущих американских специалистов по связям с Турцией Джеймс Джеффри.
В США назвали С-400 проблемой в отношениях с Турцией
  • РИА Новости

«С-400 — это огромный вопрос... Это исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны — истребителя F-35», — сказал он.

По его словам, действия турецкой стороны «подрывают потенциал этого истребителя».

«Две стороны оказались в тупике по этому вопросу. Это самая большая проблема. В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим по большинству тем, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак», — добавил Джеффри.

Ранее в Пентагоне заявляли, что Турция не получит американские комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные С-400. 

Как отмечали в Анкаре, Турция готова закупить Patriot на определённых условиях, но при этом подчёркивали, что позиция турецкой стороны по С-400 не изменилась.

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