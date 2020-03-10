Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции

Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.

«Турция не получит Patriot, пока не вернёт (российские. — RT) С-400», — заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге.

6 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 введут в эксплуатацию в апреле.

Как объяснил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара купила С-400, потому что просила системы ПВО у Франции и США, однако получила отказ.

Президент Турции также заявлял о невозможности отказа от С-400.