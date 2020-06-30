СМИ: в сенате США предложили выкупить у Турции С-400

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Представитель фракции Республиканской партии США Джоном Тьюном предложил на рассмотрение сената поправку, позволяющую Вашингтону выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 за счёт бюджета американских Сухопутных войск, пишет газета Defense News.
СМИ: в сенате США предложили выкупить у Турции С-400
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По информации издания, соответствующая поправка предложена к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 финансовый год (NDAA).

Авторы статьи отмечают, что этот шаг может помочь Вашингтону решить ситуацию по вопросу участия Анкары в программе по производству американских истребителей пятого поколения F-35.

В то же время председатель комитета по международным отношениям сената республиканец Джим Риш предложил, напротив, ввести санкции против Турции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в течение 30 дней после вступления в силу NDAA.

В мае американский специалист по связям с Турцией Джеймс Джеффри назвал покупку Турцией С-400 проблемой в отношениях Вашингтона и Анкары.

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