«Не собираемся спрашивать разрешения»: почему президент Турции не намерен учитывать позицию США по испытаниям С-400

Турция не собирается спрашивать разрешения у США на проведение испытаний российских ЗРК С-400. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления США по поводу учебных пусков ПВО «Триумф» на севере Турции. Ранее в Пентагоне заявили, что принятие на вооружение Турцией С-400 противоречит союзническим обязательствам Анкары по отношению к США и НАТО. По мнению экспертов, турецкое руководство осознанно отказывается сглаживать углы в отношениях с Вашингтоном. Как отмечают аналитики, у США не так много рычагов давления на власти страны, поскольку Анкара является важным региональным игроком.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил факт проведения турецкими военными испытаний российских ЗРК С-400, а также заявил, что Анкара не намерена спрашивать на это разрешения у Вашингтона.

«Да, в Синопе (город на севере Турции. — RT) проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Реджеп Тайип Эрдоган также добавил, что Анкара настроена решительно и намерена двигаться дальше в намеченном направлении.

Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Murad Sezer

«Испытания комплексов С-400 продолжаются. Анкара не собирается учитывать позицию США по данному вопросу», — цитирует Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что приобретённый у России ЗРК С-400 «Триумф» был переброшен в Синоп для проведения пробных стрельб в период с 5 по 16 октября.

По информации издания Milliyet, в учениях были также задействованы десять беспилотных мишеней.

Как уточнило турецкое оборонное издание SavunmaSanayiST, речь идёт о БПЛА Meggitt BTT-3 Banshee. Эти разработанные в Великобритании дроны используются для тестирования систем ПВО и другой военной техники, такой как ракеты «земля — воздух», ПЗРК и т. д.

Во время учений были исследованы радиолокационные возможности С-400, способности по обнаружению и сопровождению целей и другие технические возможности комплексов, уточнило издание.

Ключевой игрок

По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, пока только Россия смогла удовлетворить потребности Турции в технике такого типа. При этом, как отмечает агентство Bloomberg, министр «отмахнулся» от критики, прозвучавшей в адрес Турции со стороны союзников по НАТО, и косвенно подтвердил, что тестовый пуск С-400 действительно состоялся.

«Любая программа оборонных закупок включает в себя испытания и системные проверки», — приводит Bloomberg слова министра.

Хулуси Акар также пояснил, что системы С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО, а скорее «будут использоваться независимо, подобно тому, как члены НАТО используют российские системы С-300».

ЗРК С-400

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Информация о проведении Турцией испытаний российских ЗРК С-400 возмутила Вашингтон. Так, учения осудила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

«Мы наряду со всеми нашими союзниками по НАТО сделали всё возможное, чтобы Турция отказалась от закупки систем ПРО у России, которую мы считаем врагом. Покупка систем ПРО у России и размещение их на территории стран НАТО просто недопустимы, в этом нет никаких сомнений», — заявила она.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус пообещала, что американская сторона «самым решительным образом» осудит учения с участием С-400 в Турции, если информация о них подтвердится. В интервью ТАСС Ортагус сообщила, что, если Турция поставит российские ЗРК на вооружение, её будут ждать серьёзные последствия в сфере безопасности.

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Прокомментировали учения и в Пентагоне. Как заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман, ведомство «глубоко обеспокоено» тем, что Турция вводит в строй С-400. Он также сообщил, что Пентагон осведомлён о возможных испытаниях Турцией С-400.

«Если это правда, министерство решительно осуждает испытания. Мы были предельно ясны: введённая в строй система С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и члена НАТО», — сказал он.

Подчёркнутое возмущение Вашингтона проведением испытаний С-400 в Турции выглядит нелогично, отмечают эксперты.

«Неясно, почему именно пробные пуски вызвали такую реакцию, ведь самым важным шагом была покупка комплексов Анкарой, а не испытания. Но сейчас, когда Турция подтвердила информацию об испытаниях, Вашингтон обязательно сделает ещё ряд дежурных заявлений. Никто не намерен отступать», — отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

Вместе с тем аналитик допустил, что в перспективе США могут поднять вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса.

Пентагон

AFP

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«Американская сторона уже намекала, что Турцию следует исключить из НАТО. Это могло бы стать серьёзным рычагом давления на Эрдогана. Правда, страны НАТО до сих пор не задействовали другие рычаги, которые были у них в руках. К примеру, США и Германия поставляют комплектующие для вооружений, которые выпускает турецкий ВПК. Но НАТО не использовало эти рычаги», — пояснил эксперт.

Как отметил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, Турция не нуждается в одобрении со стороны США, для того чтобы закупать и использовать какие-то вооружения.

«Ирония в том, что разрыв отношений между Турцией и НАТО больше навредит США, чем турецкой стороне. На турецкой территории только официально находится 28 баз НАТО, не говоря о ядерном оружии на базе Инджирлик. Кроме того, без турецкого участия невозможно разрешение ряда ключевых международных проблем, включая споры в Восточном Средиземноморье», — пояснил эксперт.

«Жёсткая позиция»

Напомним, контракт на поставку Турции первой партии ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд Анкара и Москва подписали в 2017 году. По условиям договора турецкие власти заплатили авансом 45% от общей суммы, остальные средства были предоставлены российской стороной в виде кредита. Свои обязательства по поставке компонентов ЗРК Россия выполнила к осени 2019 года. В августе 2020 года Турция и Россия подписали контракт на поставку второй партии систем ПВО С-400. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» был разработан на базе РСЗ С-300 в начале 2000-х годов (НПО) «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина, сейчас предприятие входит в концерн «Алмаз-Антей». Российская армия приняла С-400 на вооружение в 2007 году.

Авиабаза Инджирлик

Reuters

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ЗРК С-400 представляет собой ракетную систему большой и средней дальности нового поколения. Система способна поражать все средства воздушно-космического нападения, вплоть до самолётов тактической и стратегической авиации и баллистических ракет.

Уникальной особенностью ЗРК С-400 является способность выборочно использовать более четырёх типов ракет, обладающих разной стартовой массой и дальностью.

Интерес Анкары к российской системе ПВО вызвал серьёзное недовольство Вашингтона и НАТО. На протяжении последних лет власти США активно оказывали на турецкую сторону давление, требуя отказаться от сделки с Россией. Соединённые Штаты даже исключили Турцию из программы создания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

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Противоречия между Анкарой и Вашингтоном в декабре 2019 года достигли такого накала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть американским военным доступ на базы Инджирлик и Кюреджик, расположенные на турецкой территории.

Как отмечают эксперты, турецкий лидер не пытается сглаживать углы в отношениях с Вашингтоном и руководством НАТО.

«Президент Турции разыгрывает карту сильного лидера, которому не к лицу идти на попятную. Он гнёт свою линию, демонстрирует жёсткую позицию, с которой надо соглашаться либо отвергать», — считает Алексей Леонков.

По словам эксперта, Эрдоган намеренно играет на повышение, не останавливаясь перед обострением отношений с Западом.

«Вопрос в том, смирится ли НАТО с его решением. За исключение Турции из НАТО могут, к примеру, проголосовать Франция, Германия и Греция, если США решатся инициировать такой процесс», — добавил эксперт.

По мнению Юрия Мавашева, многое сейчас зависит от исхода президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Как пояснил эксперт, для Турции была бы выгоднее победа Дональда Трампа, поскольку Джо Байден и Демократическая партия настроены ещё более жёстко по отношению к Анкаре.

При этом разгорающиеся между США и Турцией противоречия расшатывают сплочённость Североатлантического альянса, уверен эксперт.

«То, как история с ЗРК С-400 повлияет на будущее НАТО, — самая большая интрига. Очевидно, что дисциплина внутри военного блока хромает, её уже, по большому счёту, нет. А действия Турции только усиливают эту нестабильность, как и реакция США на эти шаги», — подытожил Юрий Мавашев.