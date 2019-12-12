Стиль Вашингтона: какие санкции сенат США намерен ввести против Турции

Комитет сената США по международным делам одобрил законопроект о санкциях против Турции. По мнению сенаторов, военная операция Анкары на сирийской территории может способствовать возрождению «Исламского государства»* и угрожать безопасности стран НАТО. Ограничительные меры направлены против высокопоставленных турецких чиновников, вооружённых сил и ВПК, а также финансового сектора. Дополнительные санкции предусмотрены за покупку С-400 у России. В ответ на это в Анкаре заявили, что Вашингтон отказывается учитывать их позицию, и призвали конгресс к здравомыслию. По мнению экспертов, если законопроект будет принят, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа попытается смягчить негативное влияние ограничительных мер на отношения с Турцией.

Комитет сената США по международным делам одобрил законопроект, в котором предусмотрены санкции против Турции. Конгрессмены объясняют необходимость введения ограничительных мер тем, что Анкара проводит на сирийской территории вблизи турецких границ военную операцию «Источник мира», а также приобрела российские системы ПВО С-400.

Заявленная цель законопроекта — «поддержка американской национальной безопасности и предотвращение возрождения «Исламского государства»*, а также выполнение иных задач». Авторы документа считают, что турецкая военная операция может способствовать восстановлению террористической группировки.

«Военное вторжение Турции на северо-восток Сирии является неприемлемой и нецелесообразной эскалацией напряжения, которая потенциально может привести к тяжёлому гуманитарному кризису и свести на нет совместные успехи в борьбе с ИГ, достигнутые Соединёнными Штатами, а также другим 81 государством и организациями, входящими в глобальную коалицию по борьбе с ИГ, в том числе НАТО и ЕС», — говорится в законопроекте.

При этом санкции, по мнению конгрессменов, — это «оправданная ответная мера, направленная на то, чтобы привлечь Турцию к ответственности за её военное наступление на северо-востоке Сирии».

В ответ МИД Турции выпустил заявление, в котором констатировал, что Вашингтон не захотел учитывать позицию Анкары.

«Сейчас проект резолюции пытаются провести уже через сенат США, что говорит о том, что в Вашингтоне не захотели учесть разъяснений турецкой стороны. Анкара призывает конгресс США к конструктивной позиции, здравомыслию и отказу от нанесения ущерба развитию двусторонних связей, намеченному руководством двух стран в ходе недавних переговоров в Вашингтоне», — приводит государственное новостное агентство Anadolu текст заявления.

В то же время турецкие дипломаты убеждены, что санкции готовятся из-за желания ряда американских политических кругов защитить некий проект, который готовился ими на сирийской территории.

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«Анкаре прекрасно известны причины подготовки резолюции, предполагающей введение санкций в отношении Турции в связи операцией «Источник мира» и контрактом на поставку ЗРК С-400. Истинная причина разработки документа — разочарование определённых кругов, связанное с сокрушительным ударом, который нанесла Турция по проекту, готовившемуся долгое время на севере Сирии», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Более того, никакого влияния на принятие С-400 на вооружение турецкой армии этот закон не окажет, убеждён пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калым.

«После конгресса документ попадёт на стол к (президенту США Дональду. — RT) Трампу. И мы знаем, что Трамп настроен положительно к Турции. Но никакого влияния на наши планы по С-400 это в любом случае не окажет, процесс будет продолжаться... По этой теме отступления нет. С-400 будут контролировать и использовать наши военные», — сказал он журналистам.

© TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP

Таким образом Анкара заявила, что знает о разногласиях в правящих кругах в Вашингтоне, а потому продолжит придерживаться своей позиции, отметил директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«В Стамбуле осознают, что в американском истеблишменте есть различные точки зрения, но позиция турецкой стороны остаётся прежней. Чтобы принимать такое решение по С-400, нужна политическая воля. Воля к тому, чтобы из объекта превратиться в субъект. Турецкое руководство давно демонстрирует такую волю», — сказал он RT.

Смягчить последствия

Автор документа — республиканец, председатель комитета сената по международным делам Джеймс Риш. В качестве соавторов выступили 18 сенаторов, 12 из которых — члены Демократической партии, остальные — республиканцы.

«До тех пор, пока С-400 находятся в Турции, под контролем Турции, F-35 в эту страну поставляться не будут. Это выбор Эрдогана, и он прекрасно понимает его последствия. Кроме того, вторжение Эрдогана в северо-восточную Сирию дестабилизирует ситуацию, и этот закон поможет пресечь любые будущие действия, которые ставят под угрозу наших друзей и партнёров, сирийских курдов, и любые действия, которые ставят под угрозу стратегию США по разгрому ИГИЛ в Сирии. Я надеюсь, что вскоре Сенат в полном составе проголосует по данному критически важному законопроекту», — приводит слова Риша сайт комитета.

По данным американского издания The Hill, администрация президента США Дональда Трампа выступала против этого законопроекта. Несмотря на это, 18 членов комитета проголосовали «за» и только четыре «против».

Вероятнее всего, законопроект в итоге будет принят сенатом, однако Трамп попытается смягчить его последствия, убеждён эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«После принятия законопроекта — а я не сомневаюсь, что в каком-то виде он будет принят, — Трамп попытается его частично отыграть назад, введя некоторые санкции, но сделав это так, чтобы окончательно не ухудшить отношения с Турцией», — сказал он RT.

Сам конгресс решил играть роль «надзирателя над миром», констатировал Брутер. Однако у Трампа другая позиция, а потому между ними будет продолжаться конфликт, считает эксперт.

© Joshua Roberts/Reuters

Санкции против чиновников и военных

Согласно тексту документа, предлагаемые санкции направлены против руководства Турции, вооружённых сил и финансовых учреждений страны. Так, ограничительные меры будут направлены против крупного государственного банка Halk Bankasi. Отметим, что это седьмой по величине активов банк в стране.

Предусмотрен запрет на продажу Турции товаров, услуг или технологий военного назначения из США, если те могут использоваться на сирийской территории.

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Президент США будет обязан в каждом международном финансовом учреждении противодействовать выдаче кредитов и займов властям Турции. Если же любой иностранный финансовый институт будет сознательно содействовать с турецким ВПК или вооружёнными силами, занятыми в операции в Сирии, президент должен будет наложить на них санкции.

Персональные санкции будут введены против министра обороны Турции, начальника генштаба, командующего второй армии, министра финансов, а также тех «высокопоставленных чиновников», которые причастны к решению о начале военной операции в Сирии.

Также госсекретарь в сотрудничестве с другими чиновниками должен будет составить отчёт о средствах и источниках доходов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его близких родственников. О том, с какими целями он будет использован, не сообщается.

«Не позднее 120 дней после даты принятия этого законопроекта, госсекретарь, проконсультировавшись с министром финансов и директором национальной разведки, обязан передать в соответствующие комитеты конгресса отчёт с оценкой объёма чистых активов и с известными источниками дохода президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов его семьи (жены, детей, родителей и братьев/сестёр). В отчёте должны фигурировать его активы, инвестиции, другие деловые интересы, а также актуальная информация о бенефициарной собственности», — говорится в законопроекте.

Помимо этого Белый дом должен будет наложить не менее пяти санкций в рамках «Закона о противодействии врагам Америки» (CAATSA) за покупку С-400.

Санкционное давление — это свойственный США стиль ведения внешней политики, отметил Салин. Он пояснил, что таким образом Вашингтон пытается вынудить Анкару пойти на переговоры.

«Вашингтон таким образом пытается договориться с Анкарой, но в присущем ему стиле. Данное решение по санкциям не является окончательным, оно ещё должно быть утверждено американским президентом. То есть, таким образом, Вашингтон пытается вести диалог с Турцией, но с позиции сильного», — подчеркнул аналитик.

«Вашингтон пытается договориться в присущем ему стиле»

Выражают опасение конгрессмены и по поводу влияния действий Турции на единство и безопасность НАТО. Сенаторы убеждены, что военная операция в Сирии «подрывает безопасность Соединённых Штатов и их союзников по НАТО».

Помимо этого авторы законопроекта считают, что решение о проведении операции «Источник мира» не соответствует первой статье Североатлантического договора. Согласно ей, все страны, подписавшие соглашение, должны решать споры мирными средствами, не подвергая угрозе международную безопасность.

В связи с этим сенаторы считают необходимым составить отчёт, который будет включать три пункта — оценку общего вклада Турции в НАТО с момента вступления, оценка влияния «Источника мира» на национальную безопасность союзников Анкары по Североатлантическому альянсу и оценка возможностей страны в будущем исполнять все положения договора.

Такой подход говорит о том, что США не относятся к своим союзникам по НАТО как к равным, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Данное решение говорит о том, что американцы не воспринимают своих партнёров по блоку НАТО как равноправных. Они всех видят только в качестве подчинённых. Такие действия противоречат духу партнёрства, и Турция теперь не может рассчитывать на США в каких-то более сложных ситуациях, если от неё отвернулись в такой простой», — сказал он RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.