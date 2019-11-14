Эрдоган вернул Трампу написанное в невежливом тоне письмо
«Эрдоган сообщил, что он сегодня вернул письмо Трампа по поводу Сирии», — сообщает Anadolu в Twitter.
#BREAKING Erdogan says he returned Trump's Syria letter today— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 13, 2019
В октябре послание Трампа опубликовал телеканал CNN. В нём он призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией в Сирии.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма.