Эрдоган вернул Трампу написанное в невежливом тоне письмо

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором глава Белого дома призывал турецкого лидера «не валять дурака».

«Эрдоган сообщил, что он сегодня вернул письмо Трампа по поводу Сирии», — сообщает Anadolu в Twitter. 

В октябре послание Трампа опубликовал телеканал CNN. В нём он призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией в Сирии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма

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