Эрдоган вернул Трампу написанное в невежливом тоне письмо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором глава Белого дома призывал турецкого лидера «не валять дурака».

«Эрдоган сообщил, что он сегодня вернул письмо Трампа по поводу Сирии», — сообщает Anadolu в Twitter.

#BREAKING Erdogan says he returned Trump's Syria letter today — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 13, 2019

В октябре послание Трампа опубликовал телеканал CNN. В нём он призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией в Сирии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма.