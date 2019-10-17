Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
- РИА Новости
«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — сказал Песков журналистам.
Послание Трампа ранее опубликовал телеканал CNN. В нём он призывает коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность документа.
Ранее Эрдоган не исключил, что его запланированный на ноябрь визит в Соединённые Штаты может не состояться.