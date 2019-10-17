Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
  • РИА Новости

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — сказал Песков журналистам.

Послание Трампа ранее опубликовал телеканал CNN. В нём он призывает коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность документа.

Ранее Эрдоган не исключил, что его запланированный на ноябрь визит в Соединённые Штаты может не состояться.

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