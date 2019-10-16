Эрдоган не исключил отмену поездки в США

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что его запланированный на ноябрь визит в Соединённые Штаты может не состояться.
Эрдоган не исключил отмену поездки в США
  • Reuters

«Мой визит в США мы оценим это после того, как пройдут переговоры с американской делегацией, которая сюда приедет», — цитирует Anadolu Эрдогана.

6 октября сообщалось, что Эрдоган в ноябре посетит Вашингтон по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Позднее Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.

Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.

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