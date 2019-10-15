Пенс и Помпео приедут в Турцию для обсуждения «Источника мира»

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Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео во время визита в Турцию призовут Анкару прекратить ведение огня в Сирии, где турецкая сторона проводит военную операцию «Источник мира». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Пенс и Помпео приедут в Турцию для обсуждения «Источника мира»
  • Reuters
  • © Mandel Ngan/Pool

«Майк готовится отправиться в Турцию с госсекретарём Помпео, они отправляются завтра. Мы ведём очень жёсткие переговоры с множеством людей... Делегация попросит их прекратить ведение огня», — сказал американский президент, выступая перед журналистами. Трансляцию вёл телеканал ABC.

Трамп добавил, что США хотят «вернуть солдат обратно домой спустя так много лет».

Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, цель операции — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

Анкара намерена отправить мигрантов домой в два этапа: 1 млн беженцев первым этапом и 2 млн — вторым.

США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции и глав этих ведомств, а также главы турецкого МВД в ответ на военную операцию.

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