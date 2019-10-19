Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану об операции в Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 9 октября перед началом операции Анкары на северо-востоке Сирии.
Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану об операции в Сирии
  • Reuters

«Этот стиль эпистолярного жанра войдёт в учебники по международной дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединённых Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнёрам», — приводит её слова в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что не забыл невежливое письмо Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, который нечасто используется в переписке лидеров государств.

В своём послании Эрдогану Трамп, в частности, призвал коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» военной операцией в Сирии.

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