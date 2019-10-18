Эрдоган заявил, что не забыл о невежливом письме Трампа

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не забыл невежливое письмо президента США Дональда Трампа, полученное им 9 октября — в день начала турецкой операции в Сирии.

«Конечно, мы не забыли письмо Трампа, которое не имеет ничего общего с вежливостью. Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, стороны «не считают это приоритетом», но, «когда придёт время, будет сделано то, что нужно».

Ранее СМИ сообщили, что Трамп направил Эрдогану письмо с призывом «не валять дурака» и «не подводить весь мир» проведением военной операции «Источник мира» в Сирии.

В Кремле назвали весьма необычным тон послания, отметив, что «такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров».