Эрдоган заявил, что не забыл о невежливом письме Трампа

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не забыл невежливое письмо президента США Дональда Трампа, полученное им 9 октября — в день начала турецкой операции в Сирии.
Эрдоган заявил, что не забыл о невежливом письме Трампа
  • Reuters

«Конечно, мы не забыли письмо Трампа, которое не имеет ничего общего с вежливостью. Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, стороны «не считают это приоритетом», но, «когда придёт время, будет сделано то, что нужно».

Ранее СМИ сообщили, что Трамп направил Эрдогану письмо с призывом «не валять дурака» и «не подводить весь мир» проведением военной операции «Источник мира» в Сирии.

В Кремле назвали весьма необычным тон послания, отметив, что «такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров».

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