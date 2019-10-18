Эрдоган заявил, что не забыл о невежливом письме Трампа
- Reuters
«Конечно, мы не забыли письмо Трампа, которое не имеет ничего общего с вежливостью. Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
По его словам, стороны «не считают это приоритетом», но, «когда придёт время, будет сделано то, что нужно».
Ранее СМИ сообщили, что Трамп направил Эрдогану письмо с призывом «не валять дурака» и «не подводить весь мир» проведением военной операции «Источник мира» в Сирии.
В Кремле назвали весьма необычным тон послания, отметив, что «такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров».