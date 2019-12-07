«Сотрудничество будет углубляться»: в РФ заявили о возможности заключения с Турцией нового контракта по поставкам С-400

Москва и Анкара с высокой долей вероятности подпишут в следующем году договор на поставку Турции дополнительной партии российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. По его словам, страны «планомерно работают над этим вопросом». Эксперты считают, что Турция не остановится на С-400 и продолжить расширять сотрудничество с Россией в военно-технической сфере, несмотря на недовольство Соединённых Штатов.

Контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 «Триумф» с высокой долей вероятности будет подписан в 2020 году. Об этом заявил 6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное — есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области», — сообщил Шугаев в интервью агентству Интерфакс.

О возможной покупке турецкой стороной дополнительной партии С-400 говорил на прошлой неделе и генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев.

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«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», — рассказал Михеев агентству РИА Новости.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на приобретение турецкой стороной четырёх дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Соответствующие поставки начались в июле текущего года. Как сообщили в начале ноября в «Рособоронэкспорте», российская сторона выполнила свои обязательства по контракту досрочно, поставив Турции все элементы систем.

При этом в ноябре министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара планирует активировать приобретённые у России комплексы ПВО.

«С-400 будут функционировать. В настоящее время персонал из состава ВС Турции по эксплуатации С-400 проходит обучение, по завершении которого будут осуществлены запланированные мероприятия (по использованию С-400. — RT)», — приводит турецкое информагентство Anadolu слова Акара.

Как рассказал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, планы по подписанию нового соглашения говорят о том, что стороны продолжают демонстрировать всему миру «готовность формировать единую точку зрения» по ряду вопросов, включая сотрудничество в военно-технической сфере.

«Существует крайне высокая вероятность того, что будет подписано новое соглашение по С-400. Уверен, Турция не остановится на том беспрецедентном решении о покупке С-400, сотрудничество в военно-технической сфере с Россией продолжится и будет углубляться», — спрогнозировал эксперт.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар

Reuters

© Virginia Mayo/Pool

Подобное мнение разделяет и политолог Александр Асафов. На его взгляд, соглашения о дополнительных поставках С-400 действительно могут быть заключены в следующем году и будут «вполне реализуемы, поскольку сотрудничество России и Турции становится с каждым годом всё плотнее».

«Эрдоган останется верен военно-техническому сотрудничеству с Россией, поскольку она является главным партнёром Турции. Кроме того, турецкий лидер считает, что связи с РФ никак не противоречат взаимоотношениям Анкары с партнёрами по НАТО, включая США, у которых российско-турецкое сотрудничество вызывает разные негативные эмоции», — констатировал аналитик.

Противодействие Соединённых Штатов

Напомним, Вашингтон уже неоднократно угрожал Турции ограничительными мерами в случае развёртывания российских С-400 и выступал с критикой в адрес соответствующего российско-турецкого соглашения. Кроме того, ранее Белый дом пытался сорвать сделку. Однако турецкие власти не раз заявляли, что не будут отказываться от российских комплексов, несмотря на угрозы со стороны США.

В конце ноября в конгрессе Соединённых Штатов выступили с призывом ввести санкции против Турции за приобретение С-400. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пересёк красную линию, решив начать тестирование российских зенитно-ракетных комплексов спустя всего две недели после встречи с американским лидером.

«Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган ни в грош не ставит Трампа, США и НАТО и пересекает очередную границу дозволенного по вопросу С-400. По действующему законодательству от Трампа требуется введение санкций», — написал сенатор на своей странице в Twitter, комментируя сообщения об испытаниях радаров ЗРК «Триумф» на совместимость с истребителями F-16 американского производства.

Напомним, 25 ноября турецкие СМИ сообщили о проведении учебных полётов F-16 для проверки связи с компонентами российского «Триумфа». После появления такой информации госсекретарь США Майк Помпео заявил об «обеспокоенности» американской стороны относительно действий турецких военных.

Ранее Госдеп требовал от Анкары «уничтожить, вернуть С-400 или каким-то другим образом избавиться от них». Об этом заявил высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства в ходе общения с журналистами.

Кроме того, не стоит забывать, что Вашингтон угрожал турецкой стороне и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35. Пентагон уже прекратил обучение турецких лётчиков на истребителях F-35, а сенат принял законопроект, запрещающий передачу Анкаре американских самолётов и соответствующих технологий. Однако эксперты подчёркивают, что турецкая сторона от этого «потеряла немного» — для Турции сотрудничество с Москвой «с лихвой перекрывает подобные побочные эффекты».

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на колоссальное давление Вашингтона, не раз подчёркивал, что отказ от российских С-400 невозможен. Об этом в очередной раз он сообщил две недели назад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office

«Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право», — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

С аналогичным заявлением Эрдоган выступил и 14 ноября по итогам переговоров со своим американским коллегой.

«Исчерпал все возможности»

Как отмечает Александр Асафов, Вашингтон будет предпринимать новые попытки давления на Эрдогана из-за поставок С-400, однако эта тема уже «не будет такой яркой» для США в связи с грядущими президентскими выборами.

«Вашингтон может угрожать изгнанием из НАТО, крушением турецкой экономики. Однако пока американцы ограничатся лишь политическими заявлениями», — считает эксперт.

При этом Асафов подчёркивает, что для Турции не страшны те «последствия», которыми её пугает Вашингтон, в частности, исключение из программы по F-35.

Также по теме «Дорожит сотрудничеством с Москвой»: как Эрдоган противостоит давлению США по вопросу закупок С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Дональду Трампу, что Анкара не станет отказываться от контракта на поставку российских...

«Для Эрдогана не составляет проблемы отказаться от контактов по американским истребителям, потому что он рассчитывает на покупку необходимых самолётов у России. Президент Турции осознаёт, что ему важнее налаживать сотрудничество по поставкам С-400 и другой новейшей военной техники, аналогов которой нет у НАТО», — заявил аналитик.

С ним солидарен и Владимир Шаповалов.

«Факт того, что Турция, являясь членом НАТО и ближайшим союзником США, подписала контракт на поставку С-400 и хочет продолжить соответствующее сотрудничество с Москвой, несмотря на абсолютно беспрецедентное и грубое давление со стороны Вашингтона, свидетельствует о высокой степени востребованности российских военных технологий у турецкой стороны и большой политической воле, которую проявила Анкара», — констатировал эксперт.

Между тем, по мнению Шаповалова, Вашингтон уже «исчерпал все возможности по давлению» на Анкару из-за приобретения российских С-400.

«Думаю, это максимум того, что Вашингтон может сделать в отношении Турции. Однако никакие методы не сработали, соответственно, у США нет возможности подавлять государство, которое обладает достаточным авторитетом, ресурсами и политической волей. Турция в полной мере продемонстрировала, что она способна достаточно эффективно бороться с этими вызовами», — подчеркнул аналитик.

Комплекс С-400 в Турции

Reuters

© Turkish Military/Turkish Defence Ministry/Handout

При этом Шаповалов акцентировал внимание на том, что расширение военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой не ограничится соглашением о дополнительных поставках С-400.

«У России достаточно серьёзные возможности экспорта самого разного вооружения. Турция как страна, которая находится в сложной геополитической ситуации, заинтересована в укреплении своих вооруженных сил. Анкара заинтересована в покупке многих видов российских вооружений, которые в мире являются передовыми. Не исключено, что стороны договорятся в перспективе и о покупке российских истребителей взамен F-35», — заключил эксперт.