США обеспокоены совместным тестированием Турцией С-400 и F-16

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен совместным тестированием турецкими военными радиолокационных станций (РЛС) российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 с американскими самолётами F-16.
США обеспокоены совместным тестированием Турцией С-400 и F-16
  • РИА Новости

В ходе пресс-конференции главу Госдепартамента США попросили прокомментировать совместное тестирование Турцией С-400 и истребителей F-16.

«Да, это вызывает обеспокоенность», — сказал Помпео.

Ранее американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование РЛС С-400.

В турецких СМИ появилась информация, что Госдеп потребовал от Турции «избавиться от С-400», пригрозив новыми санкциями.

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