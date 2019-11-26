США обеспокоены совместным тестированием Турцией С-400 и F-16
- РИА Новости
В ходе пресс-конференции главу Госдепартамента США попросили прокомментировать совместное тестирование Турцией С-400 и истребителей F-16.
«Да, это вызывает обеспокоенность», — сказал Помпео.
Ранее американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование РЛС С-400.
В турецких СМИ появилась информация, что Госдеп потребовал от Турции «избавиться от С-400», пригрозив новыми санкциями.