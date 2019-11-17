Глава ФСВТС заявил о готовности помочь Турции в создании истребителя

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Россия готова поделиться с Турцией технологиями по созданию национального истребителя пятого поколения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Глава ФСВТС заявил о готовности помочь Турции в создании истребителя
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«У нас есть что предложить нашим турецким партнёрам в этой области с точки зрения различных систем. У них также есть большие наработки. Мы можем им серьёзно помочь», — цитирует Шугаева РИА Новости.

Он также подтвердил, что российские зенитные ракетные системы С-400 приступят к боевому дежурству в Турции к весне 2020 года, после завершения обучения турецких военных специалистов.

«Контракт на С-400 для Турции выполняется в штатном режиме... К весне система будет уже на боевом дежурстве», — подчеркнул глава ФСВТС.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от С-400 ради приобретения американских ЗРК Patriot.

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