Глава ФСВТС заявил о готовности помочь Турции в создании истребителя
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- РИА Новости
«У нас есть что предложить нашим турецким партнёрам в этой области с точки зрения различных систем. У них также есть большие наработки. Мы можем им серьёзно помочь», — цитирует Шугаева РИА Новости.
Он также подтвердил, что российские зенитные ракетные системы С-400 приступят к боевому дежурству в Турции к весне 2020 года, после завершения обучения турецких военных специалистов.
«Контракт на С-400 для Турции выполняется в штатном режиме... К весне система будет уже на боевом дежурстве», — подчеркнул глава ФСВТС.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от С-400 ради приобретения американских ЗРК Patriot.