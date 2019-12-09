Минобороны Турции оценило возможность закупки российских истребителей

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на данный момент рано говорить о покупке Анкарой российских истребителей. По его словам, турецкая сторона стремится в этой сфере к сотрудничеству с США.
Минобороны Турции оценило возможность закупки российских истребителей
  • Reuters

«На этом этапе пока рано говорить, будем ли мы закупать российские истребители​​​. Надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Турция — независимое государство, и она сделает то, что считает нужным. Если США откажутся выполнять свои обязательства по поставкам F-35, мы можем найти других поставщиков», — приводит РИА Новости его слова.

Акар также сказал, что в мире производится большое количество самолётов и Турция способна найти альтернативный вариант, однако Анкара надеется на сотрудничество в этом вопросе с Вашингтоном.

Ранее глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона изучает предложение России по покупке российских истребителей Су-35.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.

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