Турция изучает предложение России по покупке Су-35

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Глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона изучает предложение России по покупке российских истребителей Су-35.
Турция изучает предложение России по покупке Су-35
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает Anadolu.

«Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие её интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретём Су-35. Нам предстоит скрупулёзная работа и анализ», — сказал Демир.

По его словам, в настоящий момент турецкая сторона внимательно изучает характеристики российских самолётов Су-35.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.

Во время авиакосмического салона МАКС-2019 турецкий лидер спросил у президента России Владимира Путина о покупке Су-57, на что получил утвердительный ответ.

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