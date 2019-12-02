Турция изучает предложение России по покупке Су-35
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- РИА Новости
Об этом сообщает Anadolu.
«Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие её интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретём Су-35. Нам предстоит скрупулёзная работа и анализ», — сказал Демир.
По его словам, в настоящий момент турецкая сторона внимательно изучает характеристики российских самолётов Су-35.
В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.
Во время авиакосмического салона МАКС-2019 турецкий лидер спросил у президента России Владимира Путина о покупке Су-57, на что получил утвердительный ответ.