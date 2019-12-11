В случае санкций из-за С-400: Турция не исключила закрытия базы Инджирлик для США
- Американские штурмовики на авиабазе Инджирлик
- Reuters
- © Umit Bektas
Турция пообещала рассмотреть вопрос о закрытии для США авиабазы Инджирлик в случае, если Вашингтон введёт против Анкары санкции за покупку российских систем ПВО C-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт Hürriyet.
Министр отметил, что турецкая сторона оценила наихудший сценарий и готова к ответным мерам.
«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос о базах Инджирлик и Кюреджик», — заявил Чавушоглу.
Кроме того, он отметил, что если США откажутся поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, альтернативой может стать российский рынок.
Ранее на вопрос о возможной покупке российских истребителей ответил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«На этом этапе пока рано говорить, будем ли мы закупать российские истребители. Надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Турция — независимое государство, и она сделает то, что считает нужным. Если США откажутся выполнять свои обязательства по поставкам F-35, мы можем найти других поставщиков», — отмечал он.
Напомним, что Россия и Турция подписали контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Поставки начались в июле.
Сделка привела к росту напряжённости в отношениях между Турцией и США, так как Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от покупки российских систем ПВО и приобрести вместо них американские комплексы Patriot. США также пригрозили отменить продажу Турции истребителей F-35 и ввести в отношении страны санкции, однако Анкара отказалась отменить сделку с Россией.
Акар подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от российских ЗРК С-400, и добавил, что Вашингтону придётся принять этот факт.
«Турция ожидает от США действий, отвечающих духу партнёрства в рамках НАТО. Мы должны сконцентрироваться на поиске путей выхода из сложившейся ситуации с учётом наличия у Турции С-400», — цитирует Акара Anadolu.
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT высказал мнение, что Турция, делая подобные заявления, играет на опережение. По его мнению, Турция пугает Вашингтон закрытием базы Инджирлик и может начать грозить выходом из НАТО.
«Это блеф. Но и Инджирлик — это очень важный объект для США, потому что это база, которая является базой подскока. Это военный термин, который позволяет быстро перебрасывать людей и технику в те точки, которые являются наиболее интересными с точки зрения геополитики для США», — отметил эксперт.
Он пояснил, что потеря Инджирлика для США — серьёзная утрата, и Турция об этом знает, поэтому заняла так называемую срединную позицию. Кроме того, Турция понимает, что её геополитическое положение является гарантом её безопасности и США не могут до конца ввести санкции и начать «полноценную» гибридную войну.
- С-400
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Невозможно задушить ту страну, которая контролирует Босфор и Дарданеллы. В случае конфликта она просто перекроет эти проливы, и судоходство там станет возможным только через активные военные действия. США, ведомые Трампом, сейчас не готовы к войне. Санкции санкциями, а война это война, и с Турцией вряд ли кто захочет воевать», — добавил он.
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский в разговоре с RT согласился, что потеря Инджирлика станет для США серьёзным уроном, поэтому разрушать отношения с Турцией Вашингтон вряд ли станет.
«Для американцев это серьёзный аргумент, это самая крупная база. Ожидать, что будут разрушать и дальше отношения с Турцией я бы не стал. Скорее всего, перед определённой красной линией обе стороны остановятся. Потому что для США потеря Турции как восточного форпоста НАТО — это потеря невосполнимая... Для самой Турции выход из НАТО — крайне нежелательный процесс, потому что провисает вся система вооружений.. Не говоря о геополитических потерях», — подытожил эксперт.