Эрдоган допустил покупку Patriot у США для разнообразия ПВО Турции

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил покупку на выгодных условиях американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые наряду с российскими системами С-400 помогут разнообразить ПВО Турции.
Эрдоган допустил покупку Patriot у США для разнообразия ПВО Турции
  • Reuters

«Я сказал президенту США Дональду Трампу, что мы не откажемся от С-400, но мы в то же время можем купить зенитно-ракетные комплексы Patriot, если нам будут предоставлены выгодные условия. Мы бы хотели разнообразить свою систему ПВО», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах покупки у России С-400.

В Анкаре отмечали, что С-400 должны в том числе укрепить обороноспособность НАТО.

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