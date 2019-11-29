США намерены обратить внимание стран НАТО на вопрос С-400 в Турции

Страны НАТО на саммите в Лондоне вновь заявят Турции свою позицию о несовместимости использования российских систем С-400 со статусом члена альянса, заявили в администрации США.

«У нас не планируется отдельной двусторонней встречи на саммите НАТО. Думаю, президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их обеспокоенность по введению в строй радара С-400. Мы были прямы с ним, что этот радар несовместим с обязанностями Турции как члена НАТО... Это будет повторено со стороны альянса», — цитирует представителя администрации РИА Новости.

Там отметили, что на саммите появится шанс дать Турции понять, что альянс с ней в составе сильнее, чем без неё.

Встреча лидеров стран НАТО состоится в Лондоне 3 и 4 декабря.

Как ранее сообщили в Белом доме, Соединённые Штаты всё ещё рассчитывают, что Турция откажется от российских ЗРС С-400.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 — наиболее опасный вид российского оружия.