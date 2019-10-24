США рассчитывают на отказ Турции от С-400

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Соединённые Штаты всё ещё рассчитывают, что Турция откажется от российских ЗРС С-400, сообщили в Белом доме.

«Я надеюсь, что турки не будут продолжать (закупки. — RT) С-400 и вернутся к тому, что мы считаем стандартной практикой НАТО — не иметь серьёзных оборонительных российских систем», — сказал высокопоставленный представитель администрации журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник добавил, что участие Турции в программе F-35 в случае «других значительных военных закупок» у России будет исключено.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Турция проявляла «неподдельный интерес» к покупке российских истребителей Су-35 и Су-57.

Также он рассказал, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 — наиболее опасный вид российского оружия.

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