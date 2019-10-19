Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции

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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что третий этап поставок С-400 завершится в ноябре или декабре текущего года.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 являются наиболее опасным видом российского оружия.

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