Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что третий этап поставок С-400 завершится в ноябре или декабре текущего года.
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 являются наиболее опасным видом российского оружия.