Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что третий этап поставок С-400 завершится в ноябре или декабре текущего года.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 являются наиболее опасным видом российского оружия.