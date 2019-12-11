Комитет сената США одобрил санкции против Турции

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

Документ опубликован на сайте конгресса.

Приобретение комплексов С-400 Анкарой расценивается как повод для применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Кроме того, санкции подразумевают ограничение продажи оружия из США Турции, также могут быть введены ограничения в отношении руководителей Турции.

Ранее американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.