В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
  • Reuters

Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, в Анкаре оценят самый плохой сценарий и примут решение.

«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик, — заявил Чавушоглу. 

Авиабаза Инджирлик в турецкой провинции Адана используется американскими военно-воздушными силами.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона планирует активировать приобретённые у России зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозу введения санкций со стороны США.

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