В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
- Reuters
Об этом сообщает Hurriyet.
По его словам, в Анкаре оценят самый плохой сценарий и примут решение.
«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик, — заявил Чавушоглу.
Авиабаза Инджирлик в турецкой провинции Адана используется американскими военно-воздушными силами.
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона планирует активировать приобретённые у России зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозу введения санкций со стороны США.