В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.

Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, в Анкаре оценят самый плохой сценарий и примут решение.

«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик, — заявил Чавушоглу.

Авиабаза Инджирлик в турецкой провинции Адана используется американскими военно-воздушными силами.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона планирует активировать приобретённые у России зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозу введения санкций со стороны США.