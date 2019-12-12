МИД Турции осудил решение комитета сената США по санкциям из-за С-400

Турецкий МИД осудил решение комитета по международным делам сената США одобрить законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400.

Отмечается, что данные действия являются новым проявлением неуважения к суверенным решениям Турции касательно её национальной безопасности.

В МИД также призвали конгресс США «действовать разумно и занять конструктивную позицию», чтобы не нанести ущерб общим целям двух государств, которые «были подтверждены в последние недели на высшем уровне».

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал ситуацию.