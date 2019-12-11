В Госдуме оценили возможные санкции США против Турции из-за С-400

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал принятие комитетом по международным делам сената США законопроекта о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400.
В Госдуме оценили возможные санкции США против Турции из-за С-400
  • РИА Новости

«Данное решение говорит о том, что американцы не воспринимают своих партнёров по блоку НАТО как равноправных. Они всех видят только в качестве подчинённых. Такие действия противоречат духу партнёрства, и Турция теперь не может рассчитывать на США в каких-то более сложных ситуациях, если от неё отвернулись в такой простой», — сказал он.

Депутат также подчеркнул, что санкции Соединённых Штатов могут «стать толчком для более тесного взаимодействия Анкары и Москвы».

По его словам, Турция — влиятельный член НАТО в Чёрном море и «американцам не стоит так легко разбрасываться подобными партнёрами». 

«Тем не менее данное решение США не отменит позиций Анкары по С-400», — считает Шерин.

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

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