Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

Контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400 Турции подписан, стороны обсуждают вопросы его финансирования.

«Контракт подписан, мы с партнёрами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — приводит РИА Новости слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия сможет произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400 в сжатые сроки, если соответствующий контракт будет подписан.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов не исключил подписания нового контракта с Турцией на поставку С-400 в 2021 году.