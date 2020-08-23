Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

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Контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400 Турции подписан, стороны обсуждают вопросы его финансирования.
Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции
  • РИА Новости

«Контракт подписан, мы с партнёрами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — приводит РИА Новости слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия сможет произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400 в сжатые сроки, если соответствующий контракт будет подписан.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов не исключил подписания нового контракта с Турцией на поставку С-400 в 2021 году.

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