Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции
- РИА Новости
«Контракт подписан, мы с партнёрами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — приводит РИА Новости слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия сможет произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400 в сжатые сроки, если соответствующий контракт будет подписан.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов не исключил подписания нового контракта с Турцией на поставку С-400 в 2021 году.