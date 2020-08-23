Россия готова в сжатые сроки поставить Турции дополнительную партию С-400
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Промышленность готова в установленные контрактом сроки произвести изготовление и поставку Турции дополнительной партии ЗРС С-400», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможности в сжатые сроки поставить С-400 Турции в случае заключения такого контракта в скором времени.
Он отметил, что вопросы, связанные с конкретными сроками поставки, будут решаться в процессе переговоров.
Ранее сообщалось, что США продолжают изучать варианты санкций против Турции за покупку С-400.