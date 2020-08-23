Россия готова в сжатые сроки поставить Турции дополнительную партию С-400

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия сможет произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400 в сжатые сроки, если соответствующий контракт будет подписан.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Промышленность готова в установленные контрактом сроки произвести изготовление и поставку Турции дополнительной партии ЗРС С-400», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможности в сжатые сроки поставить С-400 Турции в случае заключения такого контракта в скором времени.

Он отметил, что вопросы, связанные с конкретными сроками поставки, будут решаться в процессе переговоров.

Ранее сообщалось, что США продолжают изучать варианты санкций против Турции за покупку С-400.