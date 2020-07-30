США продолжают изучать варианты санкций против Турции за покупку С-400

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США всё ещё думают о том, как ответить на покупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, выступая в комитете по иностранным делам сената.
США продолжают изучать варианты санкций против Турции за покупку С-400
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«В ответ на приобретение правительством Турции C-400 мы приняли значительные меры, которые оказали реальное воздействие на Турцию. Мы продолжаем изучать, как использовать санкции для достижения нашей конечной цели», — цитирует Помпео ТАСС.

Он подчеркнул, что конечной целью американской администрации «не является наказание», а речь идёт о необходимости действовать в рамках нацбезопасности США и партнёров по НАТО.

17 июля в конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

В декабре 2019 года международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

МИД Турции осудил этот шаг. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций.

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