США продолжают изучать варианты санкций против Турции за покупку С-400
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- РИА Новости
«В ответ на приобретение правительством Турции C-400 мы приняли значительные меры, которые оказали реальное воздействие на Турцию. Мы продолжаем изучать, как использовать санкции для достижения нашей конечной цели», — цитирует Помпео ТАСС.
Он подчеркнул, что конечной целью американской администрации «не является наказание», а речь идёт о необходимости действовать в рамках нацбезопасности США и партнёров по НАТО.
17 июля в конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400.
В декабре 2019 года международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.
МИД Турции осудил этот шаг. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций.