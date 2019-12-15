Эрдоган допустил закрытие для США базы Инджирлик в случае санкций

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber заявил, что Турция может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения США санкций.

«Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он заявил, что «Турция даст ответ на любые санкции США».

«Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик», — добавил президент.

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

МИД Турции осудил это решение.