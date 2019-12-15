Эрдоган допустил закрытие для США базы Инджирлик в случае санкций
- AFP
- © TARIK TINAZAY
«Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях», — цитирует РИА Новости Эрдогана.
Он заявил, что «Турция даст ответ на любые санкции США».
«Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик», — добавил президент.
Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.
МИД Турции осудил это решение.