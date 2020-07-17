В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400

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В конгресс США внесён законопроект о санкциях против Турции за покупку у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400.
В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400
  • © RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
  • AFP

Документ внесён конгрессменом-республиканцем Адамом Кинзингером.

«Турция продолжает принимать сомнительные решения, которые не отражают лидерские качества страны — члена НАТО. Год назад Турция проигнорировала предупреждения членов альянса по поводу этой сделки с Россией и приняла российские системы С-400», — говорится в заявлении конгрессмена.

По его словам, США следует дать Турции понять, что её действия будут иметь последствия.

В декабре 2019 года международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

МИД Турции осудил этот шаг. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций.

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