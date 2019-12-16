Базовые разногласия: в Пентагоне ответили на угрозу Эрдогана закрыть Инджирлик для США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть американским военным доступ к базам Инджирлик и Кюреджик, если США введут санкции. В Пентагоне, комментируя это заявление, сообщили, что стараются сохранить отношения между странами и «поощрять» Анкару «к более конструктивной политике». Эксперты отмечают, что эти военные объекты имеют большое значение как для Вашингтона, так и для структуры безопасности НАТО в целом. Тот факт, что турецкая сторона в открытую заявляет о возможности их закрытия для американских военных, говорит о серьёзном кризисе в отношениях двух стран, полагают аналитики.

В Пентагоне прокомментировали угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть военную базу Инджирлик и станцию радиообнаружения Кюреджик в том случае, если Вашингтон введёт санкции против Анкары. В Минобороны США заявили, что рассматривают присутствие на турецких военных базах, как символ союзнических отношений двух стран.

«Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнёру Турции... Министерство прилагает усилия, чтобы сохранить эти отношения, одновременно поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия», — приводит РИА Новости слова представителя Пентагона.

Ранее Эрдоган в интервью телеканалу A Haber заявил, что в случае необходимости Анкара может закрыть для американских военнослужащих Инджирлик и Кюреджик.

«При необходимости мы проконсультируемся со всеми нашими делегациями. Если потребуется, мы закроем Инджирлик и Кюреджик», — сказал он.

Турецкие власти уже угрожали закрыть эти объекты для США в ответ на американские санкции. 11 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил, что вопрос закрытия Инджирлика и Кюреджика может встать на повестку в случае ввода Вашингтоном санкций.

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«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос о базах Инджирлик и Кюреджик», — приводит его слова Hürriyet.

Стоит отметить, что комитет сената США по международным делам одобрил законопроект, в котором предусмотрены санкции против Турции. Они предусматривают ограничения как в связи с военной операцией Анкары «Источник мира» на сирийской территории, так и из-за покупки у России противоракетных комплексов С-400. Помимо этого вводится запрет на поставки истребителей пятого поколения F-35.

«До тех пор пока С-400 находятся в Турции, под контролем Турции, F-35 в эту страну поставляться не будут. Это выбор Эрдогана, и он прекрасно понимает его последствия. Кроме того, вторжение Эрдогана в северо-восточную Сирию дестабилизирует ситуацию, и этот закон поможет пресечь любые будущие действия, которые ставят под угрозу наших друзей и партнёров, сирийских курдов, и любые действия, которые ставят под угрозу стратегию США по разгрому ИГ в Сирии. Я надеюсь, что вскоре сенат в полном составе проголосует по данному критически важному законопроекту», — отмечал автор законопроекта сенатор Джеймс Риш.

«Американские возможности будут подорваны»

Напомним, расположенная на востоке Турции военная база Инджирлик была изначально построена под нужды американских военных. По некоторым данным, на ней может быть расположено порядка 50 ядерных зарядов. Американские силы на авиабазе насчитывают порядка 5 тыс. военных. США использовали инфраструктуру Инджирлика для действий во время кампаний в Персидском заливе, Ираке и Сирии.

Юго-восточнее Инджирлика находится Кюреджик — станция радиообнаружения, входящая в структуру противоракетной обороны НАТО. Сам радар раннего предупреждения принадлежит США и используется американскими военными.

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Турция ранее уже ограничивала доступ к Инджирлику для американских военных. Это произошло в 1975 году — таким образом Анкара ответила на эмбарго, которое Вашингтон ввёл на поставки оружия в Турцию. В это время база использовалась только для целей НАТО, тогда как остальные операции были приостановлены. Эмбарго было снято в 1978 году, тогда же американские военные вернули доступ к базе.

Потеря этой военной базы может стать серьёзным ударом по возможностям США для проведения операций на Ближнем Востоке, отметил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Если США, а заодно и НАТО, лишатся базы Инджирлик, они потеряют опорный пункт на Ближнем Востоке. Потому что это огромный аэродром со всей необходимой инфраструктурой для обслуживания любых самолётов, в том числе, стратегических бомбардировщиков, дальних бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков, и на этой базе хранится около 20-30 американских атомных бомб свободного падения B61. Потерять такую базу — это потерять опору на Ближнем Востоке», — сказал он RT.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает: сам факт того, что обсуждается вопрос закрытия этих баз, говорит о серьёзном кризисе в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.