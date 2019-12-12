Источник: Греция может принять базы США после их ухода из Турции

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Греческий дипломатический источник сообщил, что Греция может принять американские военные базы в случае их ухода из Турции.
Источник: Греция может принять базы США после их ухода из Турции
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«Очевидно, что мы можем разместить любой объект. У нас их, слава богу, достаточно», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «нужды НАТО всегда могут обслуживаться Грецией в рамках греческой Конституции и закона».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.

Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.

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