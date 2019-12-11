Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО
- Reuters
«В том, что касается Сирии и Турции, меня больше всего беспокоит связь Турции с Россией. Беспокоит то, что Турция уходит с орбиты НАТО», — приводит ТАСС слова Эспера.
Он отметил, что задача стоит — «понять, как... вернуть их назад, сблизить с НАТО».
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил покупку на выгодных условиях американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые наряду с российскими системами С-400 помогут разнообразить ПВО Турции.