Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО

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Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.
Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО
  • Reuters

«В том, что касается Сирии и Турции, меня больше всего беспокоит связь Турции с Россией. Беспокоит то, что Турция уходит с орбиты НАТО», — приводит ТАСС слова Эспера.

Он отметил, что задача стоит — «понять, как... вернуть их назад, сблизить с НАТО».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил покупку на выгодных условиях американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые наряду с российскими системами С-400 помогут разнообразить ПВО Турции.

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