Президентские сети: как Трамп намерен регулировать работу социальных онлайн-платформ

Дональд Трамп призвал конгресс отменить статью 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», которая освобождает соцсети от ответственности за материалы, размещённые их пользователями. Это заявление стало частью конфликта президента США с Twitter — ранее платформа пометила два сообщения американского лидера как недостоверные. После этого Трамп обвинил компанию в предвзятости и издал указ, поручив разработать проект по внесению уточнений в статью 230, которые позволят в некоторых случаях привлекать соцсети к ответственности за опубликованных контент. По мнению экспертов, глава Белого дома пытается обезопасить свою избирательную кампанию от действий таких игроков, как Twitter и Facebook.

Дональд Трамп призвал конгресс США отменить статью 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», которая освобождает крупнейшие технологические компании, такие как Facebook, Twitter и Google, от ответственности за содержание сообщений, размещённых на созданных ими платформах.

«Конгресс должен отменить статью 230 (закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации». — RT)», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Такое заявление Трамп сделал после разразившегося скандала между главой Белого дома и представителями социальной сети Twitter. Американский лидер обвинил платформу в том, что её модераторы по политическим мотивам отмечают его твиты как недостоверные. В частности, соответствующую отметку получил один из постов Трампа, в котором речь шла о неизбежности фальсификаций при голосовании по почте во время президентских выборов в Соединённых Штатах. Стоит отметить, что на удалённом формате избирательного процесса настаивает Демпартия США.

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Объясняя необходимость отмены статьи 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», американский лидер заявил, что Twitter совершает нападки на республиканцев, консерваторов и президента США, но «не предпринимает никаких действий в отношении лжи и пропаганды, которую распространяет Китай и леворадикалы демократической партии».

В свою очередь, представители Twitter настаивают на том, что заявление Трампа относительно голосования по почте «является ложным», и в качестве объяснения своих действий ссылаются на материалы CNN и The Washington Post.

Вместе с тем, накануне президент США подписал указ о пресечении онлайн-цензуры.

«Когда крупные и влиятельные компании в сфере социальных медиа подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они пользуются опасной властью. Они перестают быть пассивными площадками для распространения информации, и их следует считать создателями контента, а значит, и отношение к ним должно быть соответствующее», — говорится в указе.

В документе подчёркивается, что нельзя позволять «ограниченному кругу онлайн-платформ выбирать, каким высказываниям можно становиться доступными для американцев и распространяться в интернете».

«В соответствии с избранным Соединёнными Штатами подходом, такой поставщик услуг должен надлежащим образом лишаться статуса лица с ограниченной ответственностью, обозначенного в подпункте (c)(2)(A) (статьи 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации». — RT), и потенциально нести ту же ответственность, что и любое другое лицо, осуществляющее редактуру и публикацию материалов традиционным способом (не онлайн)», — говорится в указе.

Иконки мобильных приложений Twitter и Facebook

Reuters

© Kai Pfaffenbach

Причём вопрос деятельности Twitter рассматривается в документе отдельно. Указывается, в частности, что соцсеть «теперь выборочно принимает решения о маркировке определённых твитов таким образом, который явно отражает политическую предвзятость».

«Как уже сообщалось, Twitter, похоже, никогда не ставил подобных отметок (о недостоверности информации. — RT) на публикациях другого политика (кроме Дональда Трампа. — RT). Не далее как на прошлой неделе член палаты представителей Адам Шифф продолжал вводить в заблуждение своих подписчиков, распространяя давно уже разоблачённые вымыслы о сговоре с Россией, и Twitter оставил его публикации без таких отметок», — отмечается в документе.

Глава Белого дома поручил генпрокурору создать рабочую группу «по вопросам обеспечения соблюдения предписаний законодательных актов штатов, запрещающих онлайн-платформам прибегать к недобросовестным или обманным действиям или практикам».

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Более того, Трамп дал задание Минюсту США «рассмотреть ограничения свободы слова, которые в силу занимаемой позиции вводятся» онлайн-платформами. Цель такой меры — определить, «является ли проблематичным размещение правительственных высказываний на каких-либо онлайн-платформах из-за дискриминации по признаку (политических. — RT) взглядов, введения пользователей в заблуждение или иных ненадлежащих практик».

Американский лидер также распорядился, чтобы руководители всех исполнительных органов и ведомств проанализировали «расходы федеральных средств, которые они выплачивали онлайн-платформам за рекламу и продвижение».

Крупнейшие IT-корпорации — Google, Twitter и Facebook — уже выступили против указа главы Белого дома о пресечении онлайн-цензуры. Компании опасаются, что меры президента США могут привести к ограничению свободы в интернете.

Ответная реакция

Вместе с тем, маркировку своих заявлений в Twitter как недостоверных глава Белого дома причислил к попыткам помешать его предвыборной кампании. Американский лидер напрямую обвинил соцсеть во «вмешательстве в президентские выборы 2020 года».

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

По мнению политолога Александра Асафова, глава Белого дома не случайно озаботился вопросом политизации соцсетей. Он хочет использовать эту тему, чтобы добиться реализации собственных целей, считает аналитик.

«Трамп избрался, в том числе, благодаря тщательно агитированной рекламной кампании в соцсетях и активному использованию своего личного микроблога в Twitter. Сейчас же, когда на носу президентские выборы 2020 года, глава Белого дома понимает, что он по-прежнему нуждается в таких инструментах. Однако демократы — оппоненты американского лидера — уже сделали соответствующие выводы и в какой-то степени повлияли на эти платформы. Теперь же Трамп хочет минимизировать политизированность соцсетей, чтобы в очередной раз обеспечить себе победу на выборах», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Официальная резиденция президента США

Reuters

© Eric Thayer

Подобное мнение разделяет и декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его словам, Трамп считает, что многие СМИ, в том числе социальные сети, «подыгрывают демократам».

«И в этом глава Белого дома по большому счёту прав. Трамп — человек импульсивный, и его действия сейчас — это в том числе реакция на скандальную историю с Twitter. Сейчас американскому лидеру важно всем доказать, что он контролирует ситуацию даже в соцсетях», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Принципиально ничего не изменится»

Стоит отметить, что предложение Трампа отменить статью 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», а также указ о пресечении онлайн-цензуры — не первые попытки американских властей начать регулировать деятельность соцсетей.

В феврале генпрокурор США Уильям Барр призвал расширить ответственность IT-компаний за пользовательский контент. Об этом он заявил во время открытого заседания, организованного Министерством юстиции США и посвящённого рассмотрению дальнейшей судьбы статьи 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации».

«Технологические компании — уже не аутсайдеры, а титаны. Ввиду изменений, происходящих в технологической сфере, поднимались закономерные вопросы о том, есть ли необходимость в обширном иммунитете, предусмотренном статьёй 230, — по крайней мере в его нынешнем виде», — заявил Барр.

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При этом эксперты подчёркивают, что социальные сети нередко блокируют контент рядовых пользователей, преследуя в том числе политические цели. В качестве примера они привели недавнюю блокировку платформой YouTube аккаунтов крымского телеканала «Крым 24», русскоязычных информагентств Anna News и News-Front. Также аналитики напомнили о том, что на некоторое время было удалено интервью RT с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, что позже YouTube назвал «ошибкой».

Соцсеть Facebook также неоднократно блокировала «неугодные» группы и страницы. При этом в сентябре 2019 года компания заявила, что является частным издателем, который вправе публиковать и блокировать информацию по своему усмотрению. Такой аргумент был выдвинут в ответ на иск журналистки Лоры Лумер, аккаунт которой социальная сеть заблокировала, назвав девушку «опасным человеком» из-за её правых политических взглядов. Лумер, в свою очередь, обвинила компанию в попытке ограничить её право на свободу слова.

Месяцем позже соцсеть в очередной раз заблокировала группу, поддерживающую Дональда Трампа и полицию США. У страницы сообщества Police Lives Matter было 170 тыс. подписчиков. Тогда в компании Facebook заявили, что группа якобы нарушила правила борьбы со спамом и фейковыми аккаунтами.

Однако, как прогнозирует Александр Асафов, после призыва Трампа отменить статью 230 закона и публикации его указа для рядовых граждан «принципиально ничего не изменится». Хотя избирательная кампания самого Трампа будет более защищена от действий модераторов соцсетей.

«В глобальном же смысле цензура, в том числе и политическая, продолжится на онлайн-платформах», — считает аналитик.

Сомневается в эффективности предпринятых Трампом шагов и Андрей Сидоров.

«Чтобы отслеживать соцсети на предмет политизации действий модераторов, нужен целый аппарат. Однако и он не сможет полностью справиться с колоссальными объёмами информации», — заявил эксперт.

Символика Twitter и Facebook

Reuters

© Jon Nazca

При этом Асафов считает, что выступления IT-корпораций Google, Twitter и Facebook против указа Трампа носят «формально-декоративный характер».

«Вероятнее всего, перед принятием соответствующего документа были проведены прямые переговоры между администрацией президента и руководством соцсетей, в результате которых было достигнуто определённое соглашение», — предположил эксперт.

Впрочем, возмущение демократов такими действиями главы Белого дома тоже ни к чему не приведёт, хоть они и продолжат выдвигать обвинения в адрес Трампа, считает Асафов.

«На этот раз в ход пойдут утверждения о том, что американский лидер использует политическое давление по отношению к онлайн-платформам. Однако глава Белого дома не будет на это обращать внимание. И весь шквал недовольства потонет в медийном потоке также, как и другие аналогичные обвинения представителей Демпартии», — считает аналитик.